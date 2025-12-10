VaiOnline
Decimoputzu.
11 dicembre 2025 alle 00:22

Raid contro un albero: «Costretti ad abbatterlo» 

L’albero di via Villaspeciosa, a Decimoputzu, era stato danneggiato e così ieri mattina i vigili del fuoco l’hanno sradicato. «Nella notte un grave atto vandalico ha danneggiato un albero, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. Il sindaco e l’amministrazione comunale condannano con forza questo gesto vile ai danni del nostro verde pubblico – si legge in una nota del Municipio –. Il sindaco ha immediatamente allertato i carabinieri e richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. È stata inoltre presentata denuncia contro ignoti ai carabinieri di Decimomannu».

Il sindaco Antonino Munzittu aggiunge: «L’albero poteva cadere e ho chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Sono molto dispiaciuto, dopo il lavoro che tutti i giorni vengono fatti dal consigliere Roberto Pirisi con i suoi ragazzi per tenere in ordine il verde pubblico del nostro paese». ( l. e. )

