Raid contro le auto in sosta, allarme e rabbia 

In via Alghero gli umori sono ancora neri. La dinamica del raid sembra chiara: a fianco a ogni auto danneggiata è stata trovata una pietra scagliata evidentemente con forza per distruggere specchietti e vetri posteriori. Come se a tirarla fosse stato qualcuno che si trovava a bordo di uno scooter o di un’ auto in corsa e che abbia lanciato i sassi dal finestrino.

L’ultimo raid è soltanto di qualche giorno fa: i balordi hanno distrutto a sassate i vetri di otto auto che erano parcheggiate in via Alghero.

Raid continui

I danneggiamenti e gli incendi a danno dei veicoli, sono ormai purtroppo all’ordine del giorno da un quartiere all’altro. In centro storico, dove era stata arrestata anche la presunta responsabile, specchietti e vetri erano stati distrutti in una cinquantina di auto e gli episodi sono frequenti anche nella zona di Pitz’e Serra. Tanto che il presidente del Comitato dei quartieri, Mario Sotgiu è pronto a scrivere una lettera al prefetto.

La rabbia

«Quel giorno» raccontano i coniugi Ernesto Artizzu e Mariangela Piludu, «siamo stati svegliati alle 6,30 del mattino da un giovane che ci diceva che qualcuno ci aveva danneggiato l’auto parcheggiata sotto casa. Hanno rotto il lunotto con una tale violenza che si è frantumato anche il vetro posteriore e lo stop ed è stata ammaccata anche la carrozzeria. Abbiamo trovato per terra accanto all’auto una pietra. La questione è che non si può più stare tranquilli. A un nostro conoscente hanno addirittura rubato le quattro ruote dell’auto parcheggiata sotto il pilotis, l’ha trovata sopra i mattoni». I teppisti sono arrivati forse a bordo di uino scooter. «Hanno colpito le auto che si trovavano più isolate o che erano la coda dei parcheggi», continuano i coniugi. «Noi abbiamo fatto subito denuncia ai carabinieri e con noi è venuta anche una ragazza che vive qui da appena cinque mesi e le hanno danneggiato l’auto del suocero».

Allarme diffuso

Maria Scalas abita in via Merello e racconta: «Per fortuna nella nostra strada non è successo niente. Ma io passo in via Alghero tutti i giorni per andare a fare la spesa e ho visto queste auto tutte con i vetri spaccati allo stesso modo. Ed erano anche auto nuove». In via Lussu Raffaele Murgia aggiunge. «Penso che quello dei danneggiamenti alle auto sia un problema diffuso e credo che sia vandalismo fine a sé stesso. Per fortuna a me non è successo. Quello che spaventa è che tutti possono finire nel mirino di questi vandali».

E se la presunta responsabile dei danneggiamenti alle auto in sosta tra le vie Vittorio Emanuele, piazza Dessì, Bonaria e Rosas era stata arrestata, nelle stesse strade specchietti e vetri rotti continuano comunque a essere all’ordine del giorno.

