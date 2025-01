Raid contro i cervi natalizi 

A dicembre un cervo di legno era stato distrutto e dato alle fiamme nel campo da calcio. Nei giorni scorsi, invece, un altro cervo è scomparso. Da via del Parco e piazza San Giorgio, a Decimoputzu, un gruppo di persone – probabilmente ragazzini – hanno rovinato le decorazioni natalizie che sono state realizzate un mese fa. Il Comune sarà costretto a toglierle, in modo da evitare che possa riaccadere quanto già successo.

Il raid

«Uno dei cervi di legno era stato buttato giù dalle gradinate del campo di calcio e bruciato, l’altro nei giorni scorsi è stato rubato. È stato un gesto molto brutto», spiega la vicesindaca, Monica Basciu. Il Comune, insieme all’associazione Vivere la Terra, la Pro loco, il Battito e i cittadini hanno realizzato un laboratorio nel quale sono state realizzate le decorazioni natalizie che sarebbero rimaste al paese.Tra questi, i sei cervi di legno: uno è stato distrutto, un altro rubato. «Questa situazione ha provocato – dice Monica Basciu – grande tristezza, perché è vero, era solo un animale di legno, ma per noi che l’avevamo realizzato era come se avesse un’anima. Così abbiamo cominciato a toglierli per metterli al riparo. Li rimetteremo per le strade l’anno prossimo. Mi chiedo ancora come è possibile che ci siano persone che abbiano rubato quattro pezzi di legno, spero che chi ha preso il cerbiatto non l’abbia bruciato». A dicembre si era scoperto che erano stati dei ragazzini a bruciare il cervo. Per quello sparito negli ultimi giorni ancora non si sa nulla.

In paese

«Siamo molto delusi», dice il consigliere Roberto Pirisi, promotore del progetto, «hanno anche strappato la parte fotovoltaica dell’illuminazione, distrutto i pacchi finti di Natale, strappato il naso del pupazzo di neve. Di questo passo però molte di quelle persone che si sono impegnate a realizzare queste creazioni si scoraggeranno e decideranno di non collaborare più. C’è molta delusione da parte dell’Amministrazione e di tutte le persone che hanno aiutato. Dobbiamo capire se i colpevoli sono ragazzini annoiati o dei veri e propri vandali».

A Decimoputzu ci sono tante persone che vorrebbero il paese abbellito con queste decorazioni. A partegli autori di atti vandalici e furti. «Sono atti ingiustificabili di cui non capiamo le motivazioni», dice il sindaco Antonino Munzittu. «C’è gente che vuole abbellire il proprio paese, ma anche chi distrugge quanto di buono viene fatto. Invece di migliorare ogni anno il paese, dobbiamo riparare ciò che viene rovinato».

