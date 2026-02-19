Raid con rapina in un’abitazione: sotto accusa un 45enne 

Tutto è iniziato il 25 novembre dello scorso anno quando un commando bussò ad una abitazione di Quartu percuotendo il padrone di casa e rapinandolo del suo monopattino. Poi i malviventi si allontanarono facendo perdere le loro tracce. Solo uno era stato individuato e denunciato dai carabinieri della stazione di Quartu con l’accusa di rapina e atti persecutori. Sotto accusa un 45enne di un centro del Medio Campidano al quale ieri gli stessi militari della stazione hanno notificato un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

L’indagato si sarebbe introdotto con altre persone a casa della vittima, 52 anni di Quartu, scatenando una discussione per futili motivi. La stessa vittima sarebbe stata anche aggredita e colpita in diverse parti del colpo. Prima di allontanarsi l’indagato si sarebbe impossessato del monopattino elettrico dell’aggredito. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di ricostruire una serie di condotte illecite tra violazione di domicilio, lesioni personali, rapina e atti persecutori. ai danni della vittima. Di qui la misura cautelare.

