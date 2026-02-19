VaiOnline
L’indagine.
20 febbraio 2026 alle 00:20

Raid con rapina in un’abitazione: sotto accusa un 45enne 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tutto è iniziato il 25 novembre dello scorso anno quando un commando bussò ad una abitazione di Quartu percuotendo il padrone di casa e rapinandolo del suo monopattino. Poi i malviventi si allontanarono facendo perdere le loro tracce. Solo uno era stato individuato e denunciato dai carabinieri della stazione di Quartu con l’accusa di rapina e atti persecutori. Sotto accusa un 45enne di un centro del Medio Campidano al quale ieri gli stessi militari della stazione hanno notificato un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

L’indagato si sarebbe introdotto con altre persone a casa della vittima, 52 anni di Quartu, scatenando una discussione per futili motivi. La stessa vittima sarebbe stata anche aggredita e colpita in diverse parti del colpo. Prima di allontanarsi l’indagato si sarebbe impossessato del monopattino elettrico dell’aggredito. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di ricostruire una serie di condotte illecite tra violazione di domicilio, lesioni personali, rapina e atti persecutori. ai danni della vittima. Di qui la misura cautelare.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il giallo

Morta in casa, resta il mistero

I Ris cercano prove del possibile omicidio della 96enne a Villasor 
Luigi Almiento
Il delitto

L’assassino di Tonino ha ucciso il Carnevale

Orani scivola nel lutto: il ricordo del paese e l’ira di don Borrotzu: «Non si trovano mai colpevoli» 
Simone Loi
Le indagini.

Un agguato senza scampo

Fabio Ledda
Pace a Gaza

Trump: per il Board soldati da 5 Paesi, sorveglierà l’Onu

«Qualcuno fa il furbo ma aderirà» Fondi per 17 miliardi, 10 dagli Usa 
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
Il caso

Arrestato Andrea, re Carlo lo scarica

Scandalo Epstein: l’ex principe  è accusato di abuso d’ufficio 
Si moltiplicano i piani per le rinnovabili ma trovare i documenti è un’impresa anche per i professionisti

Un muro di gomma sul Tyrrhenian Link

Eolico off shore secretato ad Alghero: sul progetto Mistral c’è una diffida dei comitati 
Lorenzo Piras