Raid con le forbici: guardia ferita 

Una donna ferita in via dei Lidi, una guardia giurata colpita al collo da un violentissimo fendente in piazza Crispi e poi un cane ucciso davanti a un bar in via Roma. E sarebbe andato avanti a colpire ancora impugnando delle forbici l’uomo di nazionalità tunisina che ieri pomeriggio ha seminato il terrore a Olbia, ma fortunatamente è stato rintracciato e arrestato (per tentato omicidio) dai Carabinieri nei pressi del bar dove ha sfogato la sua rabbia cieca contro il cane di un cliente. La peggio l’ha avuta il vigilante che era in servizio davanti a un supermercato di via Genova. L’uomo, dopo essere stata trasferito nel Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II, è stata portato in elicottero a Sassari nell’ospedale civile Santissima Annunziata. Le sue condizioni sono gravi. La ferita sotto il collo, causata dal violento colpo di forbice, è molto profonda e la vittima dell’aggressione ha perso molto sangue. Mentre la guardia giurata raggiungeva l’ospedale di Sassari su un elicottero di Areus, i Carabinieri di Olbia iniziavano a raccogliere le testimonianze sulle aggressioni iniziate in via dei Lidi.

L’irruzione

Il pomeriggio di follia è iniziato, stando alle indagini dei Carabinieri, intorno alle 16. L’uomo di cittadinanza tunisina con decine di alias, 26 anni, noto alle forze dell’ordine per altri episodi di violenza, entra in un centro massaggi. Improvvisamente sferra un colpo di forbice alla donna, di nazionalità cinese, che accoglie i clienti. La giovane viene raggiunta di striscio al collo e poi riesce a schivare gli altri colpi. Medicata in Pronto Soccorso viene dimessa subito. Il pomeriggio di terrore prosegue tra via Genova e piazza Crispi. Il magrebino cambia zona e obiettivo, senza una ragione apparente. Si imbatte nella guardia giurata e non esita a colpire, con forza, all’altezza della testa. La vittima si accascia a terra davanti a diverse persone e viene dato subito l’allarme. Ultima tappa della folle sequenza di aggressioni è un bar in via Roma, dove l’uomo (senza casa, senza lavoro, senza permesso di soggiorno) ferisce con le forbici un cane che morirà quasi subito. I Carabinieri hanno sequestrato l’arma da taglio usata dall’uomo. I suoi gesti sono simili, per le modalità, agli attacchi solitari di soggetti radicalizzati ( “lone wolf” ), ma gli investigatori escludono, per ora, qualsiasi collegamento con l’estremismo di matrice islamica.

