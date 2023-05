Raid con i droni su Belgorod 

Kiev. L'Ucraina colpisce ancora la regione di Belgorod, questa volta dal cielo, e ha messo di nuovo nel mirino i gioielli della flotta di Mosca nel Mar Nero. «Numerosi attacchi di droni», sono stati registrati nella notte sulla regione russa, ha riferito il governatore Vyacheslav Gladkov. Kiev alza la posta, preannunciando raid anche in altre regioni di confine della Russia. Mosca ha promesso di rispondere «con fermezza», ma intanto la vendetta di Kiev si è abbattuta anche sui mari, dove all'alba la Ivan Khurs, la più moderna nave da ricognizione della Marina russa, è stata oggetto di un attacco con tre droni marini mentre attraversava il Bosforo pattugliando le acque dove corrono i gasdotti Turks Stream e Blue Stream.

Accusa all’Occidente

L'attacco è stato «respinto con successo», ha precisato Mosca. Ma certamente getta ulteriore benzina sul fuoco delle tensioni già alle stelle dopo lo sconfinamento della guerra in terra russa. L'attacco a Belgorod rappresenta infatti un colpo senza precedenti per Mosca durante il conflitto, mentre Kiev ha ammesso per la prima volta di «collaborare» con i combattenti russi anti-Putin responsabili dei raid. Mosca da parte sua ha accusato invece ancora una volta l'Occidente di coinvolgimento attivo nel conflitto con le armi, con il ministro degli Esteri Serghei Lavrov che ha comparato «l'espansione sconsiderata della Nato» alla «politica della “Drang nach Osten” (Spinta verso l'est) di Hitler».

La battaglia

Intanto proseguono i bombardamenti e si continua a guardare a Bakhmut, dove «lo stato maggiore ucraino non ha riferito di combattimenti nella città per la prima volta dal dicembre 2022», ha sottolineato il think tank statunitense Institute for the study of war. La novità, «suggerisce che le forze del gruppo Wagner potrebbero aver compiuto ulteriori progressi all'interno della città», secondo gli esperti, mentre l'esercito di Kiev ha riferito di avanzamenti «sui fianchi» dell'insediamento del Donetsk. La soluzione diplomatica resta lontanissima. Per il Cremlino «non ci sono ancora i presupposti per un processo di pace» e «l'operazione militare speciale continua». In una nuova polemica, il leader dei mercenari Wagner ha criticato le forze armate russe «assolutamente impreparate a resistere» dopo che i gruppi ribelli russi sono entrati «senza vergogna» nella regione di Belgorod.