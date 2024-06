Un violento attacco contro un villaggio nel centro del Sudan compiuto dalle Forze di supporto rapido, i paramilitari in guerra contro l’esercito di Khartoum, ha provocato la morte di oltre 104 persone. Una strage che avviene in un contesto sempre più drammatico, con le Nazioni Unite che denunciano esodi di massa all’interno del Paese e gravi rischi di carestia per milioni di persone.