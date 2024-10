Raid, armi e simboli: la rete dei nazisti minorenni  

MILANO. Aggrediva extracomunitari sulla metropolitana M2 di Milano e, prima di agire, mostrava la svastica tatuata sul petto e urlava alle sue vittime: «I fascisti sono tornati». E poi giù calci e pugni. Era il 16 marzo quando la Digos ha arrestato neonazista 16enne per quattro aggressioni avvenute nella notte tra il 28 e il 29 febbraio tra le fermate della linea verde Cimiano e Crescenzago, oltre che per scasso di auto. A casa aveva un machete con la scritta “white power”, un coltello, uno striscione con la scritta “Duce” e una copia del "Mein Kampf”. Partendo da questo arresto, gli inquirenti hanno ampliato le indagini, monitorando i social e le chat del minore finito all’istituto Beccaria. Hanno scoperto così una rete, composta per lo più da minorenni, che con chat di messaggistica istantanea incitavano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi. Dodici persone (dieci minorenni e due maggiorenni) sono state perquisite in tutta Italia, e sono state sequestrate repliche di armi lunghe e pistole prive del tappo rosso, mazze, tirapugni, coltelli, un machete, bandiere e simboli fascisti, nazisti e suprematisti. Hanno collaborato alle indagini le Digos di Torino, Roma, Firenze, Venezia, Novara, Ravenna, Biella e la Direzione centrale della polizia di prevenzione.

