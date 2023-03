Raid antisemita: svastica sul murale  

Atto vandalico a sfondo antisemita. Nella notte qualcuno ha imbrattato con una scritta e una svastica il murale che si trova all’incrocio tra via Trento e via Machiavelli, a San Gavino. Un gesto insensato sull’opera realizzata due anni fa dall’artista sangavinese Alessandro Spano. Così a San Gavino, dopo il raid nella scuola dell’infanzia di via Foscolo, continua l’azione dei vandali ai danni di tutta la comunità in un paese diventato negli ultimi anni un museo a cielo aperto grazie agli artisti locali e non.

Ha dure parole di condanna l’assessora alla Cultura Silvia Mamusa: «Ciò che è successo ci rattrista per diversi motivi: la nostra è sempre stata una comunità nella quale registriamo pochissimi atti vandalici. Questo è un gesto imperdonabile del quale ci auguriamo che le forze dell'ordine possano trovare i colpevoli».

