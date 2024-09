Raid al museo ebraico, condanna unanime 

Ha suscitato un’ondata di sdegno e solidarietà il raid vandalico contro il museo ebraico di via Lamarmora, sede anche dell’associazione Chenàbura, il cui ingresso nella notte di sabato è stato imbrattato con vernice rossa e scritte antisemite.

«Chenàbura Sardos pro Israele annuncia di aver chiuso con successo la Giornata Europea della Cultura ebraica e ringrazia le tante persone, a partire dagli abitanti del quartiere Castello fino a personalità internazionali che hanno espresso solidarietà nei confronti dell'associazione fatta oggetto nella notte tra sabato e domenica di un vile atto antisemita avvenuto imbrattando la porta d'ingresso con vernice rossa e scritte», ha detto il presidente dell’associazione Mario Carboni.

Messaggi sono arrivati dalla presidente della Regione Alessandra Todde e dal presidente del Consiglio regionale Piero Comandini che hanno espresso ferma condanna di ogni forma di antisemitismo. «Siamo riconoscenti per l'immediata presa di posizione delle istituzioni sarde», ha detto Carboni «con cui ho concordato un prossimo incontro con una delegazione degli ebrei cagliaritani e con i dirigenti dell'associazione per illustrare le tante attività in programma».

Intanto proseguono le indagini da parte delle forze dell'ordine per individuare gli autori del raid, anche attraverso un’attenta analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza.

