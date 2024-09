Raid al confine con la Giordania 

Tel Aviv. Altissima tensione in Cisgiordania, dove tre vigilanti israeliani sono stati uccisi in un attentato al valico Allenby da un camionista giordano, poi “neutralizzato” dalle forze di sicurezza. Il guidatore, un giordano 39enne, è sceso dal mezzo e ha fatto fuoco sulla folla di lavoratori che fanno la spola sul ponte Allenby , che attraversa il fiume al confine con la Giordania. Israele ha reagito chiudendo tutti i passaggi con il Paese vicino, con cui è in pace dal 1994, bloccando anche anche il valico di Rabin, vicino a Eilat, e il ponte vicino a Beit Sheaan mentre anche Amman annunciava un’inchiesta.

«Asse del male»

«Siamo circondati - ha detto Benyamin Netanyahu - da un’ideologia assassina guidata dall’asse del male dell’Iran. Secondo il premier israeliano l’Iran «è il motore di tutto, di tutte le forze ostili all’esistenza di Israele e che lo circondano da ogni parte». Ma «il braccio più forte dell’Iran è Hezbollah libanese», parole che sembrano minacciare la guerra aperta in Libano contro la milizia sciita, sfiorata già il 25 agosto con un massiccio attacco preventivo in profondità nel Libano. Nessuno ha rivendicato l’attacco delle prime ore della mattina al ponte Allenby, probabile iniziativa di un cane sciolto che però è stato subito elogiata da Hamas come «risposta naturale all’olocausto perpetrato dal nemico sionista nazista contro il nostro popolo a Gaza e nella Cisgiordania», e dalla Jihad islamica.

Sgarbo a Bruxelles

L’inedito attentato sul Giordano giunge mentre continua a infuriare la sanguinosa offensiva sulla Striscia di Gaza, entrata nel dodicesimo mese con i morti palestinesi che sfiorano ormai i 41 mila - 33 nelle scorse 24 ore - mentre si combatte in Cisgiordania, continuano gli scambi di fuoco con gli Hezbollah dal Libano, gli attacchi missilistici degli Houthi dallo Yemen e sono ancora aperti i conti con l’Iran dopo l’uccisione a Teheran del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh. E con il “fronte interno” dell’opposizione israeliana che chiede con grandi manifestazioni di piazza una tregua che consenta la liberazione degli ostaggi mentre l’alleato americano, sempre più freddo, rimprovera a Netanyahu di non volere la pace. La giornata ha registrato anche un incidente diplomatico: il ministro degli Esteri Israel Katz si è detto «non disponibile» a ricevere il collega dell’Ue, Josep Borrell, nelle date da lui proposte per una visita in Israele e Cisgiordania.

