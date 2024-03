Raid aereo su Aleppo fa oltre quaranta morti Nel mirino anche il Libano  

Tel Aviv. Israele alza il tiro nello scontro con Hezbollah. «Estenderemo l’offensiva al nord e aumenteranno gli attacchi» contro il gruppo armato sciita, in Libano o in Siria, ha annunciato il ministro della Difesa Yoav Gallant, nel giorno in cui un raid aereo ha colpito i dintorni di Aleppo provocando la morte di una quarantina di persone, tra cui sei miliziani, secondo fonti della sicurezza locale e dell’Osservatorio siriano per i diritti umani. La replica dei combattenti del Partito di Dio è arrivata con attacchi su obiettivi militari in Alta Galilea e non solo.

Ma se al nord la situazione sta diventando sempre più instabile, a sorpresa sembrano invece riaprirsi i negoziati per una tregua a Gaza: con la decisione del premier Netanyahu di inviare delegazioni a Doha e al Cairo. Il cambio di passo di Israele al confine settentrionale è stato fotografato da Gallant. L'azione sta «diventando più offensiva che difensiva», ha spiegato il ministro della Difesa, avvertendo i nemici giurati di Hezbollah che saranno raggiunti «ovunque si trovino.

La Siria è stata teatro di intensi raid poco prima dell’alba. Secondo i media di Damasco, i bombardamenti su Aleppo sono coincisi con gli attacchi di droni da parte di gruppi ribelli siriani contro obiettivi civili nella città e nei suoi sobborghi. Secondo l'Osservatorio, gli attacchi israeliani hanno colpito i depositi missilistici di Hezbollah nel sobborgo meridionale di Jibreen, vicino all'aeroporto internazionale. Israele ha colpito anche in Libano, prendendo di mira un'auto nell'area di Bazouriye. Nel raid è stato ucciso «Ali Abed Akhsan Naim, vicecomandante dell'unità che si occupa del lancio di razzi» dell'organizzazione sciita.

RIPRODUZIONE RISERVATA