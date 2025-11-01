Raid a pugnalate sul treno  

Londra. Sono molte le persone accoltellate in un assalto sul treno in Cambridgeshire. Sky riporta che il servizio di ambulanza dell’Inghilterra orientale ha detto di aver dispiegato una «risposta su larga scala». Un testimone ha raccontato a Sky News di aver visto una persona «coperta di sangue» che cercava di fuggire dopo essere stata colpita: «Si muovevano attraverso il vagone dicendo: “Hanno un coltello, mi hanno accoltellato”. Erano completamente insanguinati». Il premier Keir Starmer ha definito l’accaduto «un fatto terribile, veramente preoccupante».

RIPRODUZIONE RISERVATA