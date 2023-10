Rai3, medicina popolare 

“Meighinas e Belvos”: si intitola così l’ultimo documentario di Luca Pinna (foto), prodotto per Rai3 Sardegna, in onda domani alle 09.30. Prende in esame quell’insieme di pratiche terapeutiche che, tra magia e superstizione, religione e credenze popolari, vengono ancora tramandate di generazione in generazione. La produzione prende spunto da una recente indagine da cui risulta che i guaritori tradizionali in Sardegna siano oltre un migliaio e che i risultati positivi derivanti da tali interventi sia di notevole entità. Introduzione dell’antropologa Corinna Sabrina Guerzoni. Prodotto in lingua sarda, si avvale della collaborazione di Emanuele Garau e Clara Farina per le voci narranti, di Nicola Agus per le musiche originali e di Antonello Piras per il coordinamento Rai.