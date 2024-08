Rai, Ue e bilancio: intese in alto mare 

Di sicuro ci sono solo due cose nel Governo Meloni. La prima è che l’intesa per il rinnovo dei vertici Rai non è stata ancora trovata; la seconda è che nel primo giorno di rientro dopo la missione in Cina e la tappa a Parigi per le Olimpiadi, a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni non si sono visti né Matteo Salvini né Antonio Tajani. Nessun vertice è stato convocato, almeno per ora, pur nella consapevolezza che la maggioranza abbia parecchia carne al fuoco, al di là della contingenza della tv pubblica, soprattutto guardando all'autunno e alla prima legge di Bilancio che andrà stilata seguendo le regole del nuovo Patto di stabilità.

Gli equilibri

Per ora l’unico appuntamento certo in agenda è l’ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa estiva, fissato domani e che potrebbe diventare anche l'occasione per fare un punto sui tanti dossier aperti. All'ordine del giorno potrebbe esserci, tra l’altro, un decreto che già in Parlamento definiscono Omnibus, in cui potrebbe rientrare l'annunciata riapertura dei termini della rottamazione delle cartelle. Non dovrebbe esserci, invece, il nuovo decreto salva-infrazioni, di cui si parla da settimane, perché ancora non sarebbe stata trovata una soluzione, condivisa con la Commissione europea, per le concessioni balneari.

Sguardo a Bruxelles

Tra Roma e Bruxelles, in ogni caso, la questione più calda è quella dell’indicazione del candidato commissario per l’Italia. Le interlocuzioni tra Meloni e Ursula von der Leyen, come ha rivelato la stessa premier, sono già in corso ed è possibile che la scelta venga condivisa in Cdm prima di inviare la lettera ufficiale. Ma ancora non è chiaro se potrà accadere già domani o se l'indicazione del nome (o dei nomi) slitterà dopo Ferragosto. La deadline indicata dalla presidente della Commissione, d'altronde, è il 30 agosto. Alcuni Paesi, come Francia, Olanda e Grecia, già hanno ufficializzato la loro scelta. In pole position per l'Italia rimane Raffaele Fitto, un nome che non incontra ostacoli tra gli alleati. Con il ministro pugliese, è convinzione in maggioranza, si potrebbe spuntare quel portafoglio di peso cui l'Italia ambisce ma il dubbio che ancora avrebbe la premier sarebbe sul ruolo che Fitto lascerebbe scoperto qui, dove ha in mano la gestione del Pnrr, dei fondi di coesione e, appunto, dei rapporti con la Ue.

Dopo l’estate

Più sullo sfondo, anche se oramai è imminente, c'è la composizione della Legge di bilancio. Intanto il Cdm di domani dovrebbe sostituire Biagio Mazzotta, che ha lasciato la guida della Ragioneria generale dello Stato per approdare alla presidenza di Fincantieri. Al suo posto dovrebbe essere nominata l'attuale capo del legislativo del Mef, Daria Perrotta. Una volta risistemato l'assetto tecnico, ci sarà da concentrarsi sulle priorità della manovra, che saranno stilate a settembre, una volta chiarito il quadro delle risorse a disposizione. In maggioranza c'è ottimismo sulla possibilità di avere margini non solo per confermare il taglio di cuneo e Irpef, ma anche per presentare qualche novità, sempre nella direzione del sostegno a famiglie e imprese.

L’attesa

A fare ben sperare l'Esecutivo c'è, tra l'altro, l'andamento delle entrate che nei primi sei mesi del 2024 hanno segnato un +4,1%, circa 10 miliardi, nonostante la frenata di giugno, che ha fatto registrare un -15,4% (circa otto miliardi e mezzo in meno dello stesso mese del 2023). Ma tra dote dell'abolizione dell'Ace (Aiuto alla crescita economica) per la riduzione delle tasse, un rafforzamento della spending review ancora da quantificare e altre risorse che il Governo conta di reperire, pare possibile arrivare alla riconferma delle misure in scadenza a fine anno. Negli auspici l’obiettivo è fare anche qualcosina in più.

