Rai, tre donne  per la Vigilanza La presidenza a Floridia 

Con una tempistica tutt'altro che fulminea, quasi sei mesi dopo l'avvio della legislatura, la Commissione di vigilanza Rai ha eletto il suo vertice e può finalmente iniziare l’attività. Alla presidenza arriva Barbara Floridia, senatrice del Movimento Cinquestelle, che ha superato prima la concorrenza interna e ha poi ottenuto il via libera grazie a un accordo tra i partiti che ha portato alla scelta di una guida tutta al femminile. Come vicepresidenti sono state elette Maria Elena Boschi del Terzo Polo e Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia. I segretari sono Stefano Candiani della Lega e Ouidad Bakkali del Pd.

Floridia ha potuto contare su un'ampia maggioranza, con 39 voti su 42 componenti, mentre in una successiva votazione sono state 19 le preferenze per Boschi e 16 per Montaruli, che a febbraio si era dimessa da sottosegretaria al ministero dell'Università dopo la condanna definitiva per peculato per le spese da consigliera regionale del Piemonte. La guida della bicamerale va di prassi all'opposizione e, dopo che il Pd aveva ottenuto i l Copasir, i Cinquestelle avevano rivendicato il ruolo, nonostante le mire del Terzo Polo. L'altro possibile candidato del M5S, Riccardo Ricciardi, non aveva trovato il sostegno della maggioranza, che ha invece appoggiato Floridia.

