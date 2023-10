Rai Storia: le “Cronache di Terra e di Mare” in Sardegna  

Quasi senza nome, ma creatori dell’alfabeto. I Fenici, letteralmente “quelli della tinta” - chiamati così dai Greci in senso dispregiativo per la porpora, da loro scoperta e commercializzata - nel 1000 a.C. hanno inventato l’alfabeto a cui i Greci stessi si sono ispirati. Ma i Fenici sono molto di più. Astuti, abili commercianti e soprattutto instancabili esploratori. Proprio la loro storia e di altri grandi navigatori del tempo viene raccontata, tra le rovine dell’area archeologica di Thaross in Sardegna, nel nuovo episodio di “Cronache di Terra e di Mare” di Cristoforo Gorno in onda lunedì alle 21.10 su Rai Storia.

I Fenici vivono nel territorio che oggi corrisponde alla Libia e a una parte di Israele e Siria. Le città principali sono Biblos, Sidone e Tiro, ciascuna governata da un sovrano, ma non è chiaro se fossero una federazione oppure delle semplici città stato indipendenti. Di certo la loro espansione territoriale non si è fermata lì. Viaggiano per il Mediterraneo, fondano Palermo, Cadice, Lisso, ma soprattutto Cartagine, l’attuale Tunisi. E in Sardegna mettono radici profonde.

