Rai, slitta il duello sul taglio al canone 

La carica delle modifiche alla manovra è pronta a partire. Tasse da ridurre o da posticipare, norme da modificare, errori cui rimediare, risorse da rimpolpare. I partiti hanno pronto ciascuno il proprio pacchetto di emendamenti che toccano un po’ tutti i temi, dall’Irpef alle pensioni, dalla digital tax alle start up. Consapevoli che quest’anno la tagliola è resa più rigida dai vincoli del piano di aggiustamento dei conti. Mentre si guarda con speranza ai possibili spazi che potrebbero aprirsi con il concordato bis, atteso domani in cdm con un decreto legge per la riapertura dei termini per un altro mese. E mentre la Svimez accende il faro sulla riduzione delle risorse per il Mezzogiorno (complessivamente 5,3 miliardi in meno nel triennio 2025-27), si attende l’arrivo degli emendamenti. Il termine è fissato per le 16. Dalla Lega arriva la proposta di escludere gli investimenti in start-up e pmi dal nuovo tetto alle detrazioni e la modifica della tassa sui bitcoin, mentre il taglio del canone Rai potrebbe entrare in una partita di giro politica dentro il centrodestra. Invece Fi punta all’ulteriore innalzamento delle pensioni minime, all’esclusione delle forze di polizia dal blocco parziale del turnover nella Pa, agli sgravi fiscali per chi reinveste gli utili in azienda, al rinvio della sugar tax e alle modifiche sulla web tax perché colpisca solo i giganti e non i piccoli.

