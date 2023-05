Rai, Sergio al lavoro sui palinsesti Scintille tra Italia viva e Cinquestelle 

Il tempo stringe, non solo per mettere a punto i palinsesti per la prossima stagione e il pacchetto di nomine a testate e direzioni che sarà portato nel cda del 25 maggio, ma anche per procedere sul piano industriale e sul contratto di servizio, che è in scadenza. L'ad Roberto Sergio il giorno dopo la sua investitura è al lavoro in Viale Mazzini sui dossier più urgenti. Tra i partiti è polemica sul voto della presidente Marinella Soldi decisivo per l'avvio del nuovo corso. Se prima era stato il Pd a richiamarla al suo ruolo di garanzia, ieri sono i parlamentari di M5S in commissione di Vigilanza ad accusarla di aver «rinunciato al suo ruolo super partes». A dare fuoco alle polveri Matteo Renzi, che ha attaccato i rivali: «C'è chi di notte fa le trattative, come il M5S, e di giorno fa l'immacolato e Giuseppe Conte non è immacolato». Il riferimento è alla scelta dell’esponente M5S in cda, Alessandro Di Majo, di astenersi e non votare contro la nomina di Sergio. «Renzi dimentica di essere il fautore della peggior riforma della Rai», la replica.

