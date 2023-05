Rai, l’incognita dei palinsesti 

«Mi sono astenuto per senso di responsabilità», spiega Di Majo, che valuterà il nuovo vertice in base alle scelte. Farà l’ago della bilancia, come Laganà, astenuto per la sua contrarietà alle modalità di nomina.

Nel pieno della bufera per l’addio di Fabio Fazio, via libera del cda Rai alla nomina di Roberto Sergio ad amministratore delegato, proposta dagli azionisti. Tre voti a favore: della presidente Marinella Soldi, Simona Agnes (quota Fi) e Igor De Biasio (Lega). Contraria Francesca Bria (Pd). Astenuti Alessandro Di Majo (M5S) e Riccardo Laganà, eletto dai dipendenti. Sergio annuncia di voler indicare come direttore generale Giampaolo Rossi, ex consigliere di Fratelli d'Italia: tra un anno, quando scadrà il mandato del consiglio, prenderà il timone della Rai.

Le priorità

Contratto di servizio, piano industriale e palinsesti le priorità. Sergio subito al lavoro sul piano di sostenibilità e sulla transizione digitale, con un dialogo con i sindacati interni per tentare di scongiurare lo sciopero del 26. Resterà direttore ad interim di Radio Rai.

In osservazione

«Mi sono astenuto per senso di responsabilità», spiega Di Majo, che valuterà il nuovo vertice in base alle scelte. Farà l’ago della bilancia, come Laganà, astenuto per la sua contrarietà alle modalità di nomina.

Persone e palinsesti

Dopo l'annuncio dell'uscita di Fabio Fazio in direzione Discovery, occhi sul palinsesto. Sugli arrivi dei giornalisti Nicola Porro e Massimo Giletti, più smentite che conferme. L'Ad conferma che resteranno in onda Report dal 23 ottobre e, da settembre, Cartabianca dal 7, In mezz'ora dal 17 e Chi l'ha visto dal 6.

L’informazione

Il direttore di Adnkronos Gian Marco Chiocchi, verso il Tg1 al posto di Monica Maggioni, destinata alla direzione per l'Offerta editoriale. Al Tg2 Antonio Preziosi (Fi): Nicola Rao verso la Direzione relazioni istituzionali. Al Tg3 conferma di Mario Orfeo. Rai Parlamento a Giuseppe Carboni (M5s). Per la Lega, Rai Sport con Angela Mariella. A Forza Italia, oltre che Isoradio per Ivano Liberati, vorrebbe chiedere il ruolo per Jacopo Volpi. Al Carroccio anche la direzione del Giornale radio per Francesco Pionati, con il trasferimento di Andrea Vianello alla Tv di San Marino, e blinderebbe la Tgr: a ottobre 2024 Alessandro Casarin andrà in pensione, lo rileverà il condirettore Roberto Pacchetti.

Direzioni dei generi

L'Intrattenimento Prime Time dovrebbe andare Marcello Ciannamea, gradito alla Lega, mentre al Day time e all'Approfondimento due dirigenti vicini a Fdi: Angelo Mellone e Paolo Corsini.

