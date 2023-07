Rai: Facci, De Girolamo e un doppio Insegno 

Qualche usato sicuro e alcuni esperimenti radicali nei nuovi palinsesti Rai presentati ieri dall’Ad Roberto Sergio al grido di «non è TeleMeloni». Il riferimento è innanzitutto al il bis di Pino Insegno, amico personale di Giorgia Meloni e protagonista di diverse convention di FdI, che a inizio stagione presidierà l’access prime time di Rai2 col “Mercante in Fiera” e dal 1° gennaio subentrerà a Flavio Insinna alla conduzione de “L’Eredità”.

A cambiare è soprattutto l’approfondimento, con i talk affidati a Francesco Giorgino, Filippo Facci, Nunzia De Girolamo. Ma torna anche Luca Barbareschi su Rai3, Caterina Balivo conquista il pomeriggio di Rai1. Volti e tasselli di un nuovo storytelling invocato già nella prima lettera ai dipendenti da Sergio, che sulla “fine di Rai3-Telekabul” puntualizza: «Non mi riconosco in quei titoli, ma come penso che non fosse giusto prima parlare di Telekabul, così non penso che nella Rai di oggi ci sia una caratterizzazione di destra o di centrodestra».

Se Rai1 conferma la sua vocazione generalista, «Rai3 è la grande rete dell’approfondimento, Rai2 dell’intrattenimento e delle prime serate innovative: non è una questione ideologica, ma culturale». La novità dell’approfondimento su Rai1 è Francesco Giorgino, il lunedì in seconda serata con “XXI Secolo”. Su Rai2 debutta “I Facci vostri”, striscia quotidiana di Filippo Facci prima del tg delle 13, in seconda serata arriva Luisella Costamagna con “Tango”, tra attualità e costume. Su Rai3 ad “Agorà” ecco Roberto Inciocchi da Sky Tg24, arriva Nunzia De Girolamo con “Botta e risposta” il lunedì in prime time, “Report” di Sigfrido Ranucci prende il posto di Fabio Fazio la domenica sera, Monica Maggioni quello di Lucia Annunziata a “In mezz’ora”, Serena Bortone subentra a Massimo Gramellini alle “Parole” e raddoppia la domenica. Aspettando da gennaio Salvo Sottile in prime time. Resta vuota, per il momento, la casella del martedì sera dopo l’addio di Bianca Berlinguer («È il mercato e la Rai è vincolata - dice Sergio riferendosi ai tetti ai compensi – Credo soprattutto che Bianca volesse respirare aria nuova e avere più spazio, cosa che le auguriamo, pur non vincendo nei nostri confronti». Confermati il ritorno di Barbareschi con “In barba a tutto” e il debutto di Enrico Ruggeri in seconda serata su Rai2 con “Gli occhi del musicista”.

