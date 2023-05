Rai e Fiamme Gialle, nomine-lampo 

Giorgia Meloni chiude in 20 minuti il secondo round delle nomine: in un Consiglio dei ministri lampo cambia il capo della polizia e nomina, a cascata, il prefetto di Roma. E soprattutto completa l’operazione sulla Rai, con il via libera a Roberto Sergio, come componente del cda al posto del dimissionario Carlo Fuortes (sarà poi l’assemblea degli azionisti, convocata per lunedì alle 10, a proporlo come amministratore delegato e il cda, in programma subito dopo, a nominarlo). Inoltre, dà un nome definitivo, al nuovo comandante della Guardia di Finanza, anche se la formalizzazione arriverà solo al prossimo Cdm. Rimarrà Andrea De Gennaro, quello che solo pochi giorni fa ha preso l’interim al posto di Giuseppe Zafarana, passato alla presidenza dell'Eni.

Il puzzle

Un gioco a incastri che in molti scommettevano non si sarebbe chiuso così rapidamente, vista l'assenza del ministro dell’Economia: ma già a inizio settimana, in alcuni contatti informali e ristretti, gli alleati avevano stabilito di chiudere nel più breve tempo possibile, anche per evitare, il ragionamento di più di un ministro, di dare l'impressione di una maggioranza divisa sulle partite più importanti. Certo, il braccio di ferro è andato avanti fino all'ultimo: tutti scommettevano che si sarebbe andati alla prossima settimana, anche per evitare di fare uno sgarbo a Giancarlo Giorgetti, impegnato in Giappone con il G7.

Il bilancio

Ma il bilancio, osservano diversi parlamentari, non è poi così a sfavore della Lega, che incassa il capo della Polizia, Vittorio Pisani, vicino al ministro Matteo Piantedosi. Pisani prende il posto – dopo appena due anni - di Lamberto Giannini, spostato alla prefettura di Roma (ma con poteri speciali per il Giubileo 2025).