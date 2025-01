Rai, chiude la storica sede di viale Mazzini 

Scatoloni pronti, pieni di foto, libri, documenti, oggetti raccolti dalla scrivania. Un ultimo sguardo ai corridoi infiniti, tutti uguali, un ultimo pranzo alla mensa all'ottavo piano, e un caffè al bar. Poi, via verso le grandi vetrate dell'entrata, e i cancelli sul cortile all'ingresso col Cavallo morente di Francesco Messina, simbolo della tv pubblica.

Sessant'anni dopo l'inaugurazione, chiude i battenti a febbraio il palazzo della Rai di Viale Mazzini, scenario di trattative, contese, ascese e cadute, che hanno da sempre agitato la politica. Addio temporaneo, si dice per cinque anni, per la disperazione degli esercizi commerciali della zona: ora partiranno i lavori di ristrutturazione e bonifica dall'amianto. Il palazzo verrà svuotato internamente e ricostruito. Resterà in piedi solo la struttura in acciaio, grande innovazione architettonica degli anni ’60, progettata dall’architetto Francesco Berarducci. Ora i 1300 dipendenti orfani di Viale Mazzini lavoreranno in larga parte in smart working, finché le nuove destinazioni non saranno pronte. Amministrativi e cda si sposteranno nella sede di via Alessandro Severo, le direzioni di genere a via Teulada, nei locali lasciati liberi dai dipendenti di Rai Way che si sposteranno nell'ex sede del Messaggero di viale Castrense. Tra qualche anno il rientro a Viale Mazzini: almeno in teoria, poi si vedrà.

