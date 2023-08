Rai, addio a Riccardo Laganà Voce dei dipendenti nel cda 

È stato il primo consigliere nella storia della Rai eletto dai dipendenti di Viale Mazzini, in base alla riforma Renzi. Una responsabilità che ha subito sentito «tutta addosso». «Nel quadro di una pessima legge sulla governance, che ha tolto potere al cda, c'è un bagliore nel buio, la presenza di un componente in grado di dare voce ai dipendenti e ai cittadini che pagano il canone», aveva dichiarato Riccardo Laganà nel luglio 2018, a poche ore dall'approdo al settimo piano, spinto dal successo della piattaforma web IndigneRai, spazio aperto di confronto. Un ruolo che ha portato avanti con rigore fino a ieri, un infarto lo ha stroncato all'età di 48 anni in casa, a Roma. Una formazione da perito capotecnico in elettronica, Laganà conosceva a fondo la Rai, quella delle maestranze. Presidente dell'associazione Rai Bene Comune, era al fianco di movimenti e associazioni come Articolo 21 e Libertà e Giustizia. Qualche giorno fa ha applaudito la proposta di legge di Alleanza Verdi e Sinistra, promossa da Move On Italia, per riformare la governance del servizio pubblico, mettendo da parte una legge «che ha consegnato un bene comune di tutti i cittadini nelle mani del governo di turno».

RIPRODUZIONE RISERVATA