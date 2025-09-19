Ragno violino, è allarme 

La presenza del ragno violino nella scuola secondaria di primo grado di via Serpeddì a Burcei ha fatto scattare ieri mattina un intervento di disinfestazione nei muri perimetrali esterni dell’edificio. A eseguire la stessa disinfestazione, dopo un’ordinanza del Comune, è stata la Pro Service, società in house della Città metropolitana di Cagliari. Un intervento scattato, gli infissi esterni sono rimasti chiusi per due ore. Durante il trattamento è stato vietato il transito e lo stazionamento di persone e animali nell’area interessata.

Deciso poi un periodo di chiusura della scuola di 48 ore che quindi, come ha assicurato Tilde Scalas assessora comunale alla Pubblica istruzione, dovrebbe riaprire lunedì: prima della riapertura dovranno essere effettuate “l’areazione” e le “pulizie” dei locali disinfestati.

Il ragno violino appartiene alla famiglia dei Sicaridi. Specie nativa dell'area mediterranea, ha abitudini notturne e non è aggressivo; in rari casi il suo morso può dare gravi complicanze sanitarie all'uomo. Da qui l’intervento immediato di intervenire con una adeguata disinfestazione del sito. (ant. ser.)

