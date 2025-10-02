Ragno violino, chiusa una scuola 

La scuola dell’infanzia di via Garibaldi, a Maracalagonis, chiuderà dalle 13 di oggi e per 24 ore per consentire ai tecnici e operai della Pro service di effettuare un intervento di disinfestazione del fabbricato dove è stata individuata la presenza del “ragno violino”. L’ordinanza è stata emessa dalla sindaca Francesca Fadda che ne ha dato comunicazione alla dirigente scolastica. Le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì mattina.

Durante il trattamento di oggi saranno vietati “il transito e lo stazionamento di persone e animali nelle aree interessate”. Gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno due ore dopo l’ultimazione della stessa. I locali saranno poi adeguatamente arieggiati.

Un analogo intervento è stato effettuato anche nel febbraio del 2024 nello stessa stessa scuola dell’infanzia. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA