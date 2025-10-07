Ragnedda tenta il suicidio in cella 

Il cuore a mille, gli occhi sbarrati e le lenzuola strette intorno al collo. Emanuele Ragnedda è stato visto dai compagni di cella, per terra, paonazzo. L’allarme è scattato nel cuore della notte, tra lunedì e ieri, in una cella del reparto “protetto” del penitenziario di Bancali. Sarebbero stati gli stessi detenuti a chiamare gli agenti di turno ai piani. Ragnedda è stato bloccato e poi preso in carico dal personale del carcere, che ha subito chiesto l’intervento del 118. L’imprenditore è apparso scosso e agitato, e sarebbe stata rilevata un’alterazione del ritmo cardiaco.

Il ricovero

Emanuele Ragnedda ha lasciato il penitenziario di Bancali e ha raggiunto il Pronto soccorso dell’ospedale civile di Sassari. Ovviamente il trasferimento è avvenuto con la scorta degli agenti del carcere sassarese. L’imprenditore di Arzachena, in cella dopo l’omicidio di Cinzia Pinna, stabilizzato, è stato affidato agli specialisti del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura della Asl di Sassari, all’interno dell’ospedale Santissima Annunziata. Nel tardo pomeriggio di ieri Ragnedda si trovava ancora nel reparto, in condizioni non gravi, ma comunque ritenute preoccupanti per lo stato di agitazione e i propositi manifestati in cella. Dal carcere di Bancali non sono arrivate comunicazioni ufficiali, ma ieri si è parlato chiaramente di un tentativo, maldestro e goffo quanto si vuole, di suicidio. Forse un gesto dimostrativo, ma Ragnedda aveva al collo i segni e le escoriazioni compatibili con la forte compressione di una corda o di un lenzuolo annodato.

«Me lo aspettavo»

Ieri Emanuele Ragnedda aveva un appuntamento con il suo difensore. L’avvocato Luca Montella è arrivato a Bancali ed è stato informato subito di quanto avvenuto nella notte e del trasferimento del suo assistito in ospedale. Il legale ha quindi lasciato il penitenziario e ha incontrato Ragnedda nel reparto di Psichiatria. In tarda mattinata è arrivato un brevissimo commento di Montella: «Non posso dire come sta il mio assistito, ci sono accertamenti medici in corso. È successo qualcosa che ci si poteva aspettare, da subito ho manifestato le mie preoccupazioni ai magistrati e al personale del carcere. Ho parlato con il mio assistito, ma non voglio scendere nei particolari. Credo che in questa vicenda ci siano ancora molte pagine da scrivere».

Montella non ha voluto chiarire il senso dell’ultima affermazione. La sensazione è che Emanuele Ragnedda sia ancora ben lontano da una totale e incondizionata “resa”, accompagnata da una piena confessione e stia vivendo una sorta di travaglio interiore. L’imprenditore di Arzachena potrebbe non avere ancora detto tutto sull’omicidio di Cinzia Pinna e su quanto avvenuto nella sua tenuta di Conca Entosa, nei giorni tra il 12 e 22 settembre. Il legale ha avuto un nuovo, lungo colloquio con il suo assistito, non ha voluto parlare del contenuto dell’incontro, ma ritiene che le misure di “protezione” e sorveglianza adottate a Bancali per tutelare il suo cliente siano adeguate. Emanuele Ragnedda, però, sarebbe circondato dall’ostilità degli altri detenuti, dai quali è isolato. Il clima per l’imprenditore è pesante, sarebbe stato diverse volte insultato e aggredito verbalmente. E oggi riprendono le indagini sull’omicidio di Cinzia Pinna, gli specialisti del Ris torneranno a Conca Entosa.

