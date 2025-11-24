Ragnedda interrogato fa i nomi di chi è stato a Conca Entosa 

L’elenco dei nomi è nelle mani della pm Noemi Mancini, Emanuele Ragnedda ha indicato, uno per uno, amici e conoscenti incontrati a Conca Entosa il 12 e il 13 settembre, poche ore dopo l’omicidio di Cinzia Pinna. La pm della Procura di Tempio si è recata in carcere, a Bancali, per sentire tutto direttamente da Ragnedda (assistito dagli avvocati Luca Montella e Gabriele Satta). L’imprenditore di Arzachena è stato interrogato su circostanze che potrebbero chiamare in causa altre persone. La “svolta” era nell’aria, la pm intende chiudere il prima possibile il capitolo del presunto favoreggiamento. Non è escluso che a breve ci possano essere altre iscrizioni nel registro degli indagati. Tra le persone indicate da Ragnedda, l’amico Luca Franciosi, la compagna Rosa Maria Elvo, il dipendente di un negozio di mobili e almeno altri quattro soggetti. Sarebbero stati indicati anche amici che hanno partecipato alla “serata” organizzata a Conca Entosa, sabato 13 settembre. Ragnedda ha ribadito alla pm quanto già detto, anche in parziale revisione della prima confessione: «Ho sparato per difendermi, Cinzia Pinna mi ha aggredito». L’uomo avrebbe anche chiesto di poter ritornare a Conca Entosa con pm e polizia giudiziaria.

E c’è stata una visita imprevista in Procura, a Tempio. Rosa Maria Elvo (indagata per favoreggiamento) ha consegnato un oggetto ai magistrati. Stando ai indiscrezioni si tratta di uno smartphone che l’avvocato Francesco Umberto Fùrnari ha messo a disposizione della polizia giudiziaria. Il telefonino non era mai stato prelevato dai Carabinieri, come invece era successo per i dispositivi di tutte le altre persone coinvolte nel delitto di Conca Entosa. Rosa Maria Elvo è la compagna dell’imprenditore di Arzachena arrestato il 23 settembre scorso, una decina di giorni dopo l’omicidio di Cinzia Pinna. Il telefono della donna (una ristoratrice di San Pantaleo) è importante, perché sarebbe stato utilizzato da Emanuele Ragnedda poche ore dopo il delitto.

RIPRODUZIONE RISERVATA