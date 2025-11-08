Ragnedda insiste: «Mi sono difeso» 

«Sarà chiarito tutto, dimostrerò la mia legittima difesa»: a quasi due mesi dal delitto di Conca Entosa, Emanuele Ragnedda lancia un nuovo chiarissimo segnale dal carcere di Bancali. L’imprenditore di Arzachena, reo confesso dell’omicidio di Cinzia Pinna, nei giorni scorsi avrebbe usato una modalità singolare, una “comunicazione aziendale” partita dalla società Conca Entosa, per dire che la notte del 12 settembre lui è stato costretto a difendersi da una aggressione della vittima. La nota sarebbe arrivata a clienti e colleghi di Ragnedda e sarebbe molto stringata. Forse una email i cui passaggi più importanti riguardano le gravissime accuse che hanno portato Ragnedda dentro il carcere di Bancali. In sostanza, l’uomo fa sapere che, dal suo punto di vista, il caso non è minimamente chiuso e che devono essere scritte altre importanti pagine della vicenda.

Le stesse cose che Mario Ragnedda, padre dell’imprenditore, ha detto il 2 ottobre davanti al penitenziario sassarese dopo avere incontrato il figlio in cella. Rispetto alla confessione resa alla gip Marcella Pinna, è in corso una sorta di revisione delle dichiarazioni. Ragnedda non è più così perentorio sulla sua condotta. Alla giudice aveva detto: «Potevo scappare. La porta era aperta. Invece ho sbagliato, ho fatto la cosa peggiore. Ho sparato». Un atteggiamento in evoluzione, come più volte confermato dall’avvocato Luca Montella, al quale nella difesa si è aggiunto il collega Gabriele Satta. Montella ha dichiarato: «Non intendo commentare questa che mi sembra una nota aziendale. Posso solo dire che stiamo lavorando sulle circostanze indicate dal nostro assistito». Bisogna aggiungere, che, stando a indiscrezioni, i risultati che via via arrivano alla pm Noemi Mancini dai consulenti non sembrerebbero compatibili con una situazione di difesa proporzionata a fronte di una aggressione.

Gli amici di Ragnedda

Sempre stando al poco che trapela dall’inchiesta, è in forte evoluzione il discorso del presunto favoreggiamento. L’avvocato Francesco Umberto Fùrnari ha messo a disposizione della Procura elementi che stanno cambiando il quadro. Si tratta del difensore di Rosa Maria Elvo, amica di Emanuele Ragnedda, accusata di avere aiutato l’imprenditore dopo il delitto. Le spiegazioni di Elvo stanno trovando riscontri. La Procura avrebbe invece la prova di una conversazione tra due persone vicinissime a Ragnedda, diverse dagli attuali indagati per favoreggiamento, che parlano del destino di Cinzia Pinna prima che l’uomo venisse convocato dai Carabinieri.

