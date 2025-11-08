VaiOnline
Arzachena.
09 novembre 2025 alle 00:28

Ragnedda insiste: «Mi sono difeso» 

Riscontri alle spiegazioni di Rosa Maria Elvo, accusata di favoreggiamento 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Sarà chiarito tutto, dimostrerò la mia legittima difesa»: a quasi due mesi dal delitto di Conca Entosa, Emanuele Ragnedda lancia un nuovo chiarissimo segnale dal carcere di Bancali. L’imprenditore di Arzachena, reo confesso dell’omicidio di Cinzia Pinna, nei giorni scorsi avrebbe usato una modalità singolare, una “comunicazione aziendale” partita dalla società Conca Entosa, per dire che la notte del 12 settembre lui è stato costretto a difendersi da una aggressione della vittima. La nota sarebbe arrivata a clienti e colleghi di Ragnedda e sarebbe molto stringata. Forse una email i cui passaggi più importanti riguardano le gravissime accuse che hanno portato Ragnedda dentro il carcere di Bancali. In sostanza, l’uomo fa sapere che, dal suo punto di vista, il caso non è minimamente chiuso e che devono essere scritte altre importanti pagine della vicenda.

Le stesse cose che Mario Ragnedda, padre dell’imprenditore, ha detto il 2 ottobre davanti al penitenziario sassarese dopo avere incontrato il figlio in cella. Rispetto alla confessione resa alla gip Marcella Pinna, è in corso una sorta di revisione delle dichiarazioni. Ragnedda non è più così perentorio sulla sua condotta. Alla giudice aveva detto: «Potevo scappare. La porta era aperta. Invece ho sbagliato, ho fatto la cosa peggiore. Ho sparato». Un atteggiamento in evoluzione, come più volte confermato dall’avvocato Luca Montella, al quale nella difesa si è aggiunto il collega Gabriele Satta. Montella ha dichiarato: «Non intendo commentare questa che mi sembra una nota aziendale. Posso solo dire che stiamo lavorando sulle circostanze indicate dal nostro assistito». Bisogna aggiungere, che, stando a indiscrezioni, i risultati che via via arrivano alla pm Noemi Mancini dai consulenti non sembrerebbero compatibili con una situazione di difesa proporzionata a fronte di una aggressione.

Gli amici di Ragnedda

Sempre stando al poco che trapela dall’inchiesta, è in forte evoluzione il discorso del presunto favoreggiamento. L’avvocato Francesco Umberto Fùrnari ha messo a disposizione della Procura elementi che stanno cambiando il quadro. Si tratta del difensore di Rosa Maria Elvo, amica di Emanuele Ragnedda, accusata di avere aiutato l’imprenditore dopo il delitto. Le spiegazioni di Elvo stanno trovando riscontri. La Procura avrebbe invece la prova di una conversazione tra due persone vicinissime a Ragnedda, diverse dagli attuali indagati per favoreggiamento, che parlano del destino di Cinzia Pinna prima che l’uomo venisse convocato dai Carabinieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari spaventa il Como

Finisce 0-0, nel finale occasionissima per Zito Luvumbo 
l Nello sport
Strade di sangue

Animali liberi di attraversare: «Servono barriere e dissuasori»

I sindaci chiedono «interventi mirati, inclusi più abbattimenti» 
Alessandra Carta
Sarcidano e Barbagia.

Amministratori disperati: «Troppi rischi»

Giorgio Ignazio Onano
Il focus

I leoni da tastiera? «Gente frustrata»

Mazzette (Università di Sassari): la logica del capro espiatorio alla base dell’odio social 
Piera Serusi
Siccità

La sete della Nurra: «Indennizzi subito e lotta agli sprechi»

Il grido di agricoltori e allevatori: la Regione intervenga senza indugi  
Mariangela Pala Fabrizio Ungredda
Il dibattito

Il rebus del fine vita, i nodi da sciogliere sulla morte “etica”

Associazioni, medici e legali al Brotzu: «Mancano ancora linee guida chiare» 
Umberto Zedda
Magie d’inverno

Intelligenza artificiale L’uomo quantistico nella nuova società

Derrick de Kerckhove a Nuoro: un futuro completamente diverso  
Giovanna Pittalis
Spettacoli

Il campione di Selegas sbanca il gioco in tv

Gabriele Casti, 34 anni, insegnante, alla “Ruota della fortuna” ha già vinto 209.900 euro 
Paolo Carta
Tragedia sulla A22

Incinta al nono mese, muore d’incidente

Ha urtato il tir che la precedeva. Nel Bolognese 18enne falciata sulle strisce 