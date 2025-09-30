Ragnedda, indagata l’amica «Ma Rosa Maria non c’entra» 

Lui l’ha scagionata, più volte, davanti ai magistrati: «Rosa Maria non c’entra in questa storia, non ha avuto alcun ruolo. Sono l’unico responsabile dell’omicidio di Cinzia Pinna e lei non mi ha aiutato dopo il 12 settembre». Per Emanuele Ragnedda, la sua amica di San Pantaleo (Olbia) Rosa Maria Elvo, il cui nome è finito nel registro degli indagati per favoreggiamento, è innocente. Non è responsabile del presunto supporto garantito all’imprenditore, reo confesso del delitto di Conca Entosa. Il nome della donna (50 anni) è spuntato ieri, dopo la notifica dell’avviso del conferimento dell’incarico per l’autopsia. Nell’atto c’è anche l’altro indagato, sempre per favoreggiamento, il lombardo Luca Franciosi (26 anni), amico di Ragnedda e sotto inchiesta per i contatti con l’imprenditore, dopo il delitto. L’obiettivo degli investigatori è quello di chiarire se e come Ragnedda sia stato aiutato a fare sparire le prove dell’omicidio, quando ancora era convinto (sbagliando) di non essere sotto stretta osservazione da parte dei militari dell’Arma (Reparto territoriale di Olbia e di Palau). La prudenza è d’obbligo, le posizioni di Rosa Maria Elvo e Luca Franciosi sono tutt’altro che definite. Gli accertamenti hanno contorni incerti, ancora di più le contestazioni. E ieri è arrivata una dura presa di posizione del difensore di Elvo, l’avvocato Francesco Umberto Furnari. Il legale ha detto: «La mia assistita si dichiara innocente rispetto alla condotta di favoreggiamento che, a titolo provvisorio, le viene addebitata. Vorremmo che fosse tenuto un atteggiamento deontologicamente rispettoso del riserbo che le indagini in questo momento necessitano».

La visita dopo l’omicidio

La sera dell’11 settembre, Emanuele Ragnedda viene a sapere da Cinzia Pinna che la donna non ha un tetto, perché il rapporto di lavoro con l’albergo, dove è stata sino a pochi giorni prima, è concluso. C’è da mettere in conto che Cinzia possa passare la notte nello stazzo di Ragnedda. Con un problema, l’imprenditore sa che la mattina del 12 a Conca Entosa deve arrivare una sua amica, che in effetti si presenterà all’appuntamento. La donna è Rosa Maria Elvo? È lei che aiuta Ragnedda a mettere a posto la casa? È lei che vede il divano sporco di sangue? Rosa Maria Elvo è consapevole di aiutare il responsabile di un omicidio, quando incontra Ragnedda? Sono le domande alle quali deve rispondere la pm Mancini. Il difensore dell’imprenditore, Luca Montella, non ha voluto commentare e neanche i legali di Franciosi (Antonello Desini, Maurizio e Nicoletta Mani). Non sono esclusi altri indagati.

L’autopsia

Oggi la pm conferirà l’incarico al medico legale Salvatore Lorenzoni, all’entomologa forense Valentina Bugelli e al tossicologo Silvio Chericoni. I consulenti dovranno effettuare accertamenti specialistici, un sopralluogo a Conca Entosa e l’autopsia. Questi i temi della super consulenza: cause del decesso, tipologia delle lesioni, eventuali rapporti sessuali «accompagnati da violenza». Deve essere verificato se i proiettili che hanno «attinto al volto della vittima» siano stati esplosi da distanza ravvicinata e, infine, se i rami messi sopra il corpo di Cinzia Pinna, siano stati posizionati subito dopo il decesso o in un secondo momento. La famiglia Pinna (rappresentata da Nino e Antonella Cuccureddu) avrà un consulente.

RIPRODUZIONE RISERVATA