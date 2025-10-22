Ragnedda in carcere teme per la vita 

La nota riservata della amministrazione penitenziaria è arrivata ai magistrati di Tempio, i dettagli sono noti solo ai destinatari ma il contenuto è stato confermato da fonti qualificate. Emanuele Ragnedda, attualmente nel carcere di Bancali per l’omicidio di Cinzia Pinna, non regge più la pressione all’interno dell’istituto di pena. Nella nota si parlerebbe di un clima pesantissimo dovuto anche all’interesse mediatico per il delitto di Conca Entosa, una attenzione quotidiana di giornali, siti e tv che ha ampia eco in carcere. Ragnedda avrebbe raccontato a persone a lui molto vicine alcune circostanze che lo inducono a temere per la sua incolumità e la sua vita. L’uomo avrebbe detto di avere paura di essere aggredito o addirittura ucciso.

Una aggressione?

La Polizia penitenziaria avrebbe adottato misure particolari di tutela dopo avere avuto sentore di una possibile aggressione ai danni dell’imprenditore. Una situazione pericolosa che l’amministrazione penitenziaria sta affrontando con provvedimenti ad hoc, come il trasferimento di Ragnedda in un settore protetto del carcere. L’uomo che ha confessato di avere ucciso con tre colpi di pistola Cinzia Pinna, è stato aggredito verbalmente e insultato in diverse occasioni. L’ostilità di molti detenuti si taglia a fette e Ragnedda ha paura di essere preso di mira. Dal carcere non trapela nulla, ma l’imprenditore di Arzachena avrebbe fatto riferimento a una situazione potenzialmente pericolosa che chiamerebbe in causa un altro detenuto. L’avvocato Luca Montella, difensore di Emanuele Ragnedda, contatto ieri, non ha voluto rilasciare dichiarazioni a commento della situazione che si sta crendo in carcere. Va detto che il legale, subito dopo l’arresto, aveva chiesto una attività di sorveglianza rafforzata per il suo assistito. Successivamente, Ragnedda è finito nel Pronto Soccorso dell’ospedale di Sassari per un presunto tentativo di suicidio. Un quadro allarmante che l’avvocato Luca Montella avrebbe segnalato sia alla gip del Tribunale di Tempio, Marcella Pinna, che ai pm Gregorio Capasso e Noemi Mancini.

Le indagini sul computer

Nel frattempo proseguono le indagini sull’omicidio proseguono. La pm Noemi Mancini ha disposto una nuova, delicata, consulenza tecnica informatica sul portatile di Emanuele Ragnedda. Si parla di contenuti, chat e foto, rilevanti per le indagini.

