Ragnatele, fantasmi e lumicini nella casa di Halloween 

Anche quest’anno l’atteso allestimento per Halloween ci sarà, sempre al civico 44 di via Manin che per ogni ricorrenza regala scenari a tema nel centro di Selargius. Una tradizione che Graziella Santus e il marito Fabrizio Mulas portano avanti da anni per la gioia dei passanti, per Halloween così come per Natale, a Carnevale, Pasqua, e per San Valentino.

«Fra impegni di lavoro e di famiglia», racconta la donna, «quest’anno abbiamo allestito in ritardo. Qualcuno, preoccupato, ci ha persino lasciato dei messaggi nella cassetta della posta per capire se avremmo addobbato l’ingresso di casa come sempre». Allestimento appena completato, pochi giorni prima della ricorrenza del 31 ottobre: davanti all’ingresso della casa di famiglia ci sono gli immancabili teschi, i ragni, fantasmi, ossa e lumicini, e immagini simbolo di defunti, con le ragnatele a fare da scenografia. «I bambini e le famiglie adorano questa festa, e noi siamo felici di poter ricreare questo ambiente tipico di Halloween e di offrire un po’ di intrattenimento in città». Per l’occasione la coppia ha organizzato anche una festa in maschera il pomeriggio del 31 ottobre: «distribuiremo caramelle come sempre, e soprattutto ci divertiremo». (f. l.)

