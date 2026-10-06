Raggiunto l’accordo per lo stadio 

Dopo mesi di tensioni e polemiche Comune di Tempio e Tempio Calcio hanno raggiunto l’accordo sull’utilizzo dello stadio. In una nota dell’amministrazione comunale si legge: «Le parti hanno sottoscritto questa mattina la convenzione che consente alla società di utilizzare l’impianto per allenamenti e gare interne del Campionato di Eccellenza per la stagione 2026/2027.

Le porte dello stadio “Nino Manconi” potranno finalmente riaprirsi a tifosi e atleti, riportando il calcio nella sua casa naturale e restituendo alla squadra il calore della propria gente». L’accordo, valido fino al 30 giugno 2027, definisce orari, costi, responsabilità e condizioni di utilizzo dello stadio, garantendo alla squadra la possibilità di disputare regolarmente il campionato a Tempio. (a.b.)

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