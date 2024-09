raggiunto il carbonia 

Carbonia 1

Iglesias 1

Carbonia (4-4-2) : M. Atzeni, Broglia, Chidichimo, Garcia, Caverzan (22’ st C. Mancini), Ricci, Isaia, Mastropietro (20’ st S. Atzeni), Sartini (37’ Filippi), Abbruzzi (st 12’ N. Mancini), Cocco (33’ st Tocco). In panchina Doneddu, Carboni, Pintus, Perna. Allenatore Mingioni.

Iglesias (4-4-2) : Idrissi, Brailli, Pitzalis (35’ st Carta), Piras, Lamacchia, Grasso, Cancilieri, D’Angelo, Rizzi, Di Santoro (10’ st Capellino), Celli. In panchina Riccio, Bringas, Pitzeri, Crobeddu, Angioni. Allenatore Murru.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : nel primo tempo 35’ (r) Caverzan, 40’ (r) Di Santoro.

Note : ammoniti Celli, Lamacchia, Tocco. Recupero pt 3, st 3’. Spettatori 500.

Carbonia. Finisce 1-1 ,frutto di due rigori, il derby minerario di Coppa Italia. Iglesias leggermente più aggressivo ma ai punti, stando alle opportunità da rete, meglio il Carbonia. Nella prima frazione i biancoblù hanno due occasioni (una nitida: l’ex Idrissi para sulla linea) non sfruttate da Sartini. Prima, al 14,’ la grande chance per Mastropietro: Idrissi chiude al momento del tiro. C’è caldo, ma la gara non è lenta e si accende in cinque minuti. Succede tutto a fine primo tempo: al 35’ rigore su Caverzan che lui stesso realizza, dopoe cinque minuti l’arbitro ne concede uno agli ospiti, e il pareggio lo sigla Di Santoro.

Ritmi serrati

Ripresa spinosa: molti falli, gioco duro, sembra una gara di campionato. Dopo un avvio importante del Carbonia, poi è l’Iglesias che prende in mano il gioco pur senza creare insidie (salvo una mischia al 10’ di cui Celli non approfitta). Al 31’, su corner, testa di Capellino e gol sventato un metro prima della linea. Poi il Carbonia al 35’ rischia l’autogol: nel tentativo di respingere una punizione, Stefano Atzeni colpisce la traversa. Sulla successiva azione arriva dalle retrovie Lamacchia, che di testa da posizione ravvicinata spedisce alto. Tentativo di Isai in area iglesiente al 40’ ma la brutta sorpresa ai danni dell’Iglesias quasi la combina il neo entrato Tocco al 43’, con un destro che sfila a un metro dal palo. Poi al 3’ di recupero Broglia di testa in tuffo non inquadra lo specchio.

