«Raggiungeremo tutti gli obiettivi» 

Mosca. «La verità è dalla nostra parte. Tutti gli obiettivi prefissati saranno raggiunti». In un messaggio ai russi, Vladimir Putin ha salutato così il secondo anniversario dell'annessione delle quattro regioni ucraine parzialmente occupate e annesse dalla Russia. La settimana dopo il viaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky negli Usa e la presentazione del suo cosiddetto “piano di vittoria”, Mosca ribadisce dunque ancora una volta di voler andare fino in fondo nella sua cosiddetta operazione militare speciale. E, in linea con questa strategia, decide un aumento monstre di quasi il 30 per cento delle spese militari per il 2025.

Nel progetto di legge di bilancio per il prossimo anno presentato al Parlamento si prevede di incrementare fino a 13.500 miliardi di rubli (circa 135 miliardi di euro al cambio attuale) le spese per la Difesa. Per i due anni successivi gli investimenti per le forze armate dovrebbero scendere leggermente, per posizionarsi a 12.800 miliardi di rubli nel 2026 e 13.000 miliardi nel 2027. Recentemente il presidente russo ha deciso un aumento di quasi il 14 per cento degli effettivi delle forze armate, per portarli a un milione e mezzo.

E ieri ha firmato un decreto per la chiamata alle armi di altri 133.000 soldati nell’ambito della prevista coscrizione d’autunno, dopo i 150.000 arruolati in quella di primavera. Anche se le autorità assicurano che i militari di leva non saranno impiegati in Ucraina. Nel giugno scorso Putin aveva detto di essere pronto alla pace se Kiev avesse ritirato le sue truppe dalle quattro regioni annesse da Mosca - Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson - e si fosse impegnata ufficialmente a non entrare nella Nato. All’inizio di settembre ha affermato che la «priorità numero uno» per le truppe russe è la conquista dell’intero territorio delle regioni di Lugansk e Donetsk. Nella prima l’obiettivo è stato quasi raggiunto, mentre nella seconda prosegue la lenta avanzata delle forze di Mosca, che nelle ultime ore hanno annunciato di aver preso il controllo di un altro villaggio, quello di Nelepovka.

