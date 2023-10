Raggiungere il liceo in bus è un’impresa 

Dalle 7.30 la fermata della linea 17 del Ctm al capolinea di via San Gottardo è gremita di studenti diretti al liceo scientifico Pitagora di Selargius. Il bus passa alle 8, ed è un mezzo piccolo che non può contenere in un solo passaggio tutti i ragazzi.

Riuscire a prenderlo a quell’ora è questione di fortuna. Altrimenti si deve aspettare il successivo, un’ora dopo. Ma la campanella al Pitagora suona alle 8.30, quindi molti vanno a piedi. Il liceo non è proprio vicinissimo, perché camminando a passo sostenuto si arriva in mezz'ora. I ragazzi e i genitori chiedono più attenzione e dal Ctm si dicono pronti a intervenire «se davvero necessario»

Proteste

Intanto le lamentele fioccano. «Spesso l’autista non si ferma perché il bus è pieno», dice Daniele Martis, uno studente, «non lo biasimo, ma ci vogliono più corse ravvicinate: una ogni 15 minuti per farci arrivare a scuola puntuali. Andando a piedi arriviamo in ritardo». Erika Fenu, anche lei liceale del Pitagora, si accoda alle lamentele: «Lasciare a piedi gli studenti è un disservizio. Basta che arrivi cinque minuti dopo le 8 e il pullman è già passato e bisogna andare a piedi. Stesso discorso vale quando è pieno (spesso). Così alcuni chiedono ai loro genitori di accompagnarli, ma non tutti i genitori possono. E quindi dobbiamo arrangiarci, ma noi paghiamo il biglietto, alcuni hanno anche l’abbonamento, e in cambio abbiamo un disservizio». Anche lei chiede più corse.

Tatiana Usai le fa eco: «Quando arriva il pullman, tutti ci ammassiamo per riuscire ad entrare, a volte ci si spintona, quando ci riusciamo stiamo stretti come sardine. Questo è assurdo, almeno nell’ora di ingresso a scuola il Ctm deve fornire un servizio decente». Il problema segnalato riguarda quindi principalmente l’andata. Per il ritorno va un po’ meglio, perché se si arriva a casa un po’ più tardi, ovviamente non succede niente. Però è un disagio che sentono anche i genitori, i quali all’unisono chiedono al Ctm di venirgli incontro: «Molti di noi lavorano e non possono accompagnarli, e nemmeno andarli a prendere», dice Manuel Porta, padre di una studentessa.

L’azienda

Dal Ctm replicano: «Dalle nostre verifiche fatte dieci giorni fa, non è stato lasciato nessuno a terra. Abbiamo però attuato un correttivo: il bus passa qualche minuto in anticipo rispetto alle 8. Siamo disponibili a fare ulteriori verifiche sugli orari di cui parlano gli studenti che si lamentano. Si può pensare a un bus supplettivo in base alle reali esigenze, ma dobbiamo valutare bene se è davvero necessario».

