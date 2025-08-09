VaiOnline
Perdasdefogu
10 agosto 2025 alle 00:35

Raggiunge i cent’anni come la nonna 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È rimasta vedova quando aveva 45 anni, con sei figli da crescere. Una lunga vita di sacrifici e insegnamenti che ora tramanda ai tredici nipoti e ai sette pronipoti. Ieri Carolina Mura ha compiuto 100 anni. Si divide tra Perdasdefogu, suo paese d’origine, Cagliari e Villagrande dove abitano i figli. È una divoratrice di libri, tanto che in casa custodisce una mini biblioteca. Religiosa, recita più rosari al giorno, la preghiera è una costante che l’accompagna nel suo quotidiano. Ai figli Gianni, Angelo, Antonio, Giampaolo, Mario e Maria ha insegnato tre principi cardine: studio, lavoro e onestà. Due anni dopo essere rimasta vedova (era il 1969 quando il marito, Cesare Mura, morì sul lavoro in Germania), Carolina Mura si era trasferita a Cagliari insieme ai figli.

Sua nonna, Caterina Corgiolu, fu la prima centenaria di Perdasdefogu: morì all’età di 101 anni. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il giallo

«Mio fratello non aveva nemici» Ma ad aprile era stato aggredito

L’avvocato Aste si sofferma sul misterioso agguato di Flumentepido 
Andrea Artizzu
L’allarme

Si allarga l’indagine per omicidio colposo sui casi di botulino

Domani l’autopsia su Roberta Pitzalis, verifiche anche sulla polpa di avocado 
Francesco Pinna
Regione

Variazione di bilancio, non ci sono le risorse chieste dai Comuni

Nessuna risposta ad Anci e Cal sull’aumento del Fondo unico 
La nomina

Autorità portuale sarda, chiuso il primo round: il commissario è Bagalà

Calabrese, 58 anni, resta in carica sino alla scelta del nuovo presidente 
Alessandra Carta
Turismo

Il Qatar conferma gli investimenti sardi: incontro con Todde

In Municipio ad Arzachena gli impegni per la Costa Smeralda 
Caterina De Roberto
L’intervista

«Ho lasciato l’ospedale per diventare un medico di famiglia»

Monastir, l’ex sindaca Luisa Murru: la sanità sarda? È da riorganizzare 
Paolo Carta
Verso il voto

Salvini: «La lista Zaia è un valore aggiunto, continuità in Veneto»

Trattative in stallo nel centrodestra, le soluzioni arriveranno a settembre  