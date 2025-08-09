Raggiunge i cent’anni come la nonna 

È rimasta vedova quando aveva 45 anni, con sei figli da crescere. Una lunga vita di sacrifici e insegnamenti che ora tramanda ai tredici nipoti e ai sette pronipoti. Ieri Carolina Mura ha compiuto 100 anni. Si divide tra Perdasdefogu, suo paese d’origine, Cagliari e Villagrande dove abitano i figli. È una divoratrice di libri, tanto che in casa custodisce una mini biblioteca. Religiosa, recita più rosari al giorno, la preghiera è una costante che l’accompagna nel suo quotidiano. Ai figli Gianni, Angelo, Antonio, Giampaolo, Mario e Maria ha insegnato tre principi cardine: studio, lavoro e onestà. Due anni dopo essere rimasta vedova (era il 1969 quando il marito, Cesare Mura, morì sul lavoro in Germania), Carolina Mura si era trasferita a Cagliari insieme ai figli.

Sua nonna, Caterina Corgiolu, fu la prima centenaria di Perdasdefogu: morì all’età di 101 anni. (ro. se.)

