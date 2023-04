Raggiro sul reddito di cittadinanza 

Una donna sarebbe stata raggirata a Quartu da due intraprendenti cagliaritani che l’avrebbero convinta a presentare le pratiche per la richiesta del reddito di cittadinanza, con i soldi che sarebbero puntualmente finiti nelle loro tasche.

I due indagati sono ora accusati di circonvenzione di incapace. Del caso si sono a lungo interessati i carabinieri del Nucleo operativo-radiomobile e della Stazione della Compagnia di via Milano che nei giorni scorsi hanno tirato le somme, inoltrando il rapporto finale alla procura della Repubblica di Cagliari dopo che investigatori avrebbero anche raccolto le testimonianze della vittima.

La truffa

I due dopo aver conosciuto la donna (una cinquantenne, l’avrebbero convinta a richiedere il reddito di cittadinanza. La domanda sarebbe andata a buon fine ma l’assegno sarebbe finito nella disponibilità dei due cagliaritani, ora denunciati a piede libero. Nessuna notizia è trapelata sul meccanismo del raggiro né è chiaro come i due cagliaritani abbiano conosciuto la donna e l’abbiano convinta a richiedere il sussidio. I carabinieri si sono mossi col molta discrezione sino a ricostruire la tela del singolare raggiro.

Altri episodi?

Tra l’altro si sta cercando anche di risalire ad altri possibili episodi simili in città e dintorni. L’inchiesta è coordinata dal capitano Pietro Lucania, comandante della Compagnia di Quartu. Inutile tentare di saperne di più. Il riserbo è comprensibile viste anche le precarie condizioni di salute della donna finita nel mirino dei due cagliaritani. Non è stata resa nota neppure l’entità della somma intascata dai presunti responsabili del presunto raggiro. Il caso passa ora nelle mani del magistrato che nei prossimi giorni potrebbe convocare i due indagati per la verifica della loro verità su quanto e come sarebbe accaduto. E anche per ricostruire il ruolo avuto dai due sull’intera vicenda.

In passato sono state diverse le denunce legate al reddito di cittadinanza. Tutte però legate a presunte truffe per percezioni indebite. O per la concessione del bonus a persone che non avevano alcun diritto.

