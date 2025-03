Raggiri al telefono, caccia ai truffatori 

Prima un fantomatico santone che prometteva di togliere il malocchio facendo sacrifici di animali in cambio di denaro. Adesso il falso carabiniere o il sedicente avvocato che cercano soldi facili raggirando anziani. E ancora una miriade di truffe online fra vendite fasulle e acquisti beffa. Il mondo dei raggiri porta a porta e in rete è sempre più organizzato, le forze dell’ordine tengono alta la guardia con controlli mirati e campagne di sensibilizzazione rivolte proprio alle vittime preferite dai criminali: anziani e persone sole. Giovedì alle 16 all’Hospitalis Sancti Antoni si terrà un’assemblea sulle truffe organizzata dalla Polizia di Stato, nei giorni scorsi i Carabinieri hanno incontrato la popolazione dei paesi della zona per parlare dei vari rischi.

I dati

Il fenomeno è diffuso con persone che al telefono si spacciano per carabinieri o avvocati e facendo leva sulla fragilità degli interlocutori (sempre anziani soli) chiedono soldi per togliere dai guai parenti coinvolti in presunti incidenti stradali. «Questi raggiri sono quelli che preoccupano maggiormente – spiega Samuele Cabizzosu, dirigente della squadra mobile – perché implicano anche un contatto fisico fra la vittima e il truffatore che va a casa per riscuotere il denaro». Nei mesi estivi la Polizia di Stato ha arrestato 6 persone di origine campana per la truffa del falso carabiniere e avvocato. «Da maggio a settembre scorso ci sono stati segnalati sette episodi di truffa – fa sapere il comandante provinciale dei carabinieri Steven Chenet – e 8 persone sono state individuate e raggiunte da provvedimenti cautelari». Ma le segnalazioni continuano ad arrivare, segno che la macchina dei truffatori è sempre in moto.

I raggiri

E gli imbroglioni non sono certamente sprovveduti. Dietro c’è un sistema ben strutturato, con base generalmente in Campania: attraverso i call center si contattano le persone facendo una prima scrematura. Poi si punta su anziani, preferibilmente donne che vivono sole e che hanno figli o parenti lontani (da poter utilizzare come una sorta di esca per spaventare le vittime). «Si gioca sulla sensibilità di soggetti fragili – aggiunge il dirigente della Mobile – ed è anche per questo che la truffa spesso si trasforma in estorsione. C’è una violenza psicologica che induce a cedere il denaro».

In rete

Le truffe online hanno avuto un’impennata durante il periodo del lockdown e da allora non si sono più arrestate. Anzi i sistemi si sono persino evoluti come dimostrano le innumerevoli segnalazioni che arrivano alle forze dell’ordine. Ci sono falsi annunci di vendita, raggiri per investimenti, carte di pagamento clonate e si riesce persino a strappare soldi a chi intendeva vendere un prodotto su uno dei numerosi siti. Su questi temi ci si soffermerà nel convegno di giovedì dove oltre al magistrato della Procura di Oristano Marco De Crescenzo e al dirigente della Mobile Samuele Cabizzosu, interverrà anche il dirigente della Polizia per la sicurezza cibernetica di Cagliari. Il consiglio poi resta sempre quello di rivolgersi ai carabinieri e alla polizia quando si hanno dubbi su chiamate o contatti sospetti.

