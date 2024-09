“Raggiosas bike ride”: una pedalata in città 

Promuovere l'uso della bici come mezzo di trasporto quotidiano, soprattutto tra le donne, contribuendo a ridurre l'inquinamento.

È lo scopo della quarta edizione della “Raggiosas bike ride”, la pedalata che si terrà domenica, organizzata dall’associazione Donne in Bici e Micromobilità in collaborazione con Csv Sardegna e col patrocinio gratuito del Comune. L’evento coincide con la Giornata mondiale senz’auto e con la Settimana Europea della Mobilità. «È una celebrazione della cultura, della musica e dell'empowerment femminile», dice Kety Piras, presidente di Donne in Bici, «avremo l’onore di ascoltare le canzoni che abbiamo creato appositamente per l’occasione, eseguite da Linda Trichillo, sui temi dell’ecologia, del ciclismo e della forza delle donne.

L'evento assume un significato ancora più profondo in coincidenza con la Giornata Mondiale Senza Auto, un momento per riflettere sull’impatto ambientale dei nostri spostamenti quotidiani e per promuovere soluzioni sostenibili. Il Raggiosas Bike Ride è un esempio di come le donne possano essere il motore di questa transizione verso un futuro più verde e inclusivo».

La partecipazione è gratuita e aperta anche agli uomini e ai bambini. La partenza è prevista alle 16 da piazza Giovanni, si percorreranno le ciclabili presenti, si proseguirà nella pista di Su Siccu attraversando il ponte del padiglione Nervi e continuando verso Sant’Elia, per un totale di circa 7 km con tappe di riposo. L'arrivo sarà al Lazzaretto. L'organizzazione raccomanda un abbigliamento elegante o eccentrico e colorato e la decorazione delle bici.

