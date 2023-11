Raggi, dibattito a Cagliari L’appoggio a Todde: «Capace e determinata» 

La scelta di Alessandra Todde per la Sardegna? «Assolutamente condivisibile, è una persona competente. È una persona competente, capace e determinata. Penso possa essere un'ottima scelta per questa regione». Parola di Virginia Raggi, ex sindaca di Roma, ieri ospite della scuola di formazione promossa dai Riformatori e rivolta ai futuri amministratori locali del Sud Sardegna. Sono anche gli unici riferimenti politici in senso stretto che l’esponente M5S ha offerto durante il suo intervento all’hotel Regina Margherita di Cagliari. Purtroppo, ha aggiunto, «se mi chiedete se la candidatura di Todde sia stata ostacolata perché si tratta di una donna, è una risposta che non vorrei dare, ma la realtà dei fatti è che per le donne è sempre un po' più difficile. Io e Chiara Appendino, due sindache donne e giovani, abbiamo trovato difficoltà anche semplicemente a far capire che potevamo competere alla stessa maniera dei nostri colleghi uomini». Tutto questo, ha sottolineato, «vuol dire semplicemente che siamo più corazzate, ci prepariamo, studiamo, e valiamo quanto i nostri colleghi uomini».

Niente invece sull’alleanza tra Movimento Cinquestelle e Pd, in Sardegna ma anche altrove, su cui in passato Raggi ha manifestato forti perplessità. «In Italia quest’alleanza esiste, ma a Roma sarò all’opposizione con il mio programma di governo degli ultimi cinque anni», disse infatti nel 2021 dopo aver perso le elezioni con il Dem Roberto Gualtieri. Ma di questo, ha detto ieri a margine dell’iniziativa, «magari parleremo in un’altra occasione».

L’esperienza

Ieri, come da copione, davanti agli amministratori, Raggi si è limitata a spiegare cos’ha significato governare una città di tre milioni di abitanti (più un milione di pendolari ogni giorno e i turisti) come Roma. In particolare l’ex sindaca ha sostenuto che «mi sono ritrovata a governare una città con problemi fuori scala con poteri normali». Come succede nelle altre capitali straniere, secondo l’esponente grillina servirebbero poteri speciali. Ed è un fatto positivo, ha ricordato, che ora si stia lavorando per i poteri a Roma Capitale. L’esperienza di Raggi sindaca è stata in qualche modo segnata da Mafia Capitale. Prima dell’inchiesta, infatti, molti appalti anche sui servizi di base andavano automaticamente in proroga. Mafia Capitale ha spazzato via tutti questi affidamenti e gli stessi servizi sono rimasti scoperti, con l’aggravante che per nuovi appalti servono anni.

All’iniziativa cagliaritana, seguirà quella della formazione in programma a Sassari e dedicata a chi, nel Nord Sardegna, intenda affacciarsi alla politica. In questa edizione hanno partecipato 80 persone a giornata. «Grazie alle esperienze dirette degli ospiti – ha detto il responsabile della scuola Umberto Ticca – siamo riusciti ancora una volta a mettere in primo piano la formazione in qualsiasi campo e livello, ancor più in politica». (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA