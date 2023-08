Raggi di luce dopo la scuola 

Usciti dalla scuola, non avevano una prospettiva. Adesso il centro per le persone disabili di Nuoro gliela offre impegnandoli in diverse attività. Progetto uomo, la cooperativa cui è stato affidato nuovamente il servizio, si prende carico dei sette ospiti attuali che vengono accolti in sede durante la giornata, mangiano insieme e svolgono attività sempre diverse. Durante la stagione estiva, trascorrono invece qualche giorno al mare nel locale della chiesa a Budoni; per poi spostarsi insieme al fresco in cima al monte Ortobene. Dal 22 al 26 maggio di quest’anno una parte degli ospiti (cinque a proprie spese) ha partecipato a una gita fuori porta ad Assisi e Cascia in compagnia della coordinatrice Elsa Muscu e degli altri operatori che li hanno seguiti attentamente in questo entusiasmante viaggio. Fuori dall’Isola per un’esperienza importante.

Gli impegni

Sono ancora tante le attività in programma, fortemente incentrate sul benessere degli ospiti e delle loro famiglie. «È un modo per aiutare le famiglie e i disabili, impegnandoci nel mantenerli attivi una volta usciti dalla scuola, anche perché, spesso, per via delle loro condizioni, non hanno uno sbocco lavorativo. Penso sia un servizio essenziale di supporto alle famiglie che hanno a che fare con disabili gravi - dice l'assessora al Benessere delle persone e della comunità, Fausta Moroni -. Crediamo e investiamo molto in questo progetto. Il nuovo edificio, considerato che dal primo agosto è partita la nuova gara d’appalto, è in via Cucca».

Gli obiettivi

Le famiglie degli utenti pagano una tariffa, ma l’amministrazione comunale si impegna a coprire la maggior parte dei costi per dare possibilità a tutti di poter usufruire dell’importante servizio. Supporto per le famiglie e servizi educativi in città simboleggiano progresso e sensibilità nei confronti dei più fragili e delle loro famiglie. È ciò che il centro diurno per disabili svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 sino alle 16.30. Il centro, nato dall’esigenza di rispondere alla necessità di servizi in favore della popolazione con disabilità, è affidato dal 2019 alla ditta Progetto uomo per accogliere persone tra i 18 e i 65 anni con disabilità o disturbi mentali. Una storia lunga quasi vent’anni che rende la città più sensibile e attenta ai bisogni delle persone altamente fragili e svantaggiate. Il centro diurno venne inaugurato il 2 agosto del 2004 nella vecchia sede di via Galilei n. 2, nato come centro intercomunale con la partecipazione dell’Asl che si occupava di finanziare una parte dei servizi e garantiva il trasporto e i pasti per gli ospiti.

