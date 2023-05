Raggi al giudice: «L’ok allo stadio per evitare cause, Grillo contrario»  

Roma. «Eravamo tutti contrari a quel progetto monstre da milioni di cubature, poi l'avvocatura capitolina ci ammonì sui rischi di risarcimenti e indennizzi e la maggioranza di spaccò: puntammo, quindi, a diminuire l'impatto con un taglio delle cubature». Così l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi ha ricostruito ieri davanti ai giudici cosa avvenne nell'allora maggioranza e tra i consiglieri degli M5S in relazione alla vicenda del nuovo stadio della Roma che sarebbe dovuto sorgere nella zona di Tor di Valle.

Maggioranza spaccata

L'attuale consigliera comunale pentastellata è stata sentita come testimone nel procedimento che vede imputate una ventina di persone tra cui il costruttore Luca Parnasi, Giulio Centemero, attuale deputato della Lega, Francesco Bonifazi, ex tesoriere del Pd e l'ex presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito. Raggi è stata sentita come testimone assistita in quanto risulta indagata da circa un anno in un procedimento connesso per falsa testimonianza dopo una denuncia presentata dal legale di un ex consigliere capitolino. La maggioranza, ha sottolineato l’ex sindaca, era spaccata in due. «Beppe Grillo mi chiamava per capire come mai non riuscivamo a fermare il progetto e gli spiegai che c'erano stati problemi interni alla maggioranza e al M5S, c'erano due fronti».

