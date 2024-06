Ragazzu dice addio all’Olbia dopo sette anni e novanta gol 

Daniele Ragatzu lascia l’Olbia per il Pontedera. E per il club gallurese si chiude un’era. Data la retrocessione in Serie D al termine dell’ultimo campionato, dal 30 giugno il fantasista quartese risulterà svincolato a dispetto del contratto fino al 2025 firmato l’anno scorso col club gallurese. Col Pontedera, dove Ragatzu sarà allenato da quell’Alessandro Agostini di cui è stato compagno di squadra al Cagliari, manca solo la firma, attesa nei prossimi giorni. Una firma non facile per Ragatzu, uomo simbolo dell’Olbia da quando è arrivato in Gallura, nella stagione 2016/17, per un totale di 7 anni con l’intermezzo del ritorno al Cagliari nel 2019 e 90 gol e 50 assist in maglia bianca, con cui ha vissuto la migliore annata in assoluto nel 2022/23, coronata da 19 reti.

L’attaccante sarebbe anche rimasto, con l’obiettivo di aiutare l’Olbia a tornare subito in C, ma l’incertezza sul futuro della società gestita da SwissPro avrebbe prevalso sulle ragioni del cuore e sull’attaccamento alla maglia di Ragatzu, corteggiato anche in B dal Palermo. Decisivo nella scelta tra rosanero e granata Agostini, che per il prossimo campionato di C potrà contare su un giocatore extra categoria, puntando a fare meglio del predecessore, l’altro ex Cagliari Max Canzi, passato un mese fa sulla panchina della Juventus femminile, e col quale i toscani hanno conquistato i playoff per 2 anni di fila.

Ragatzu lascia la Sardegna, dov’era tornato a giocare dopo la sfortunata esperienza di Rimini caratterizzata da un brutto infortunio, e dove aveva trovato la continuità dopo gli anni in prestito dal Cagliari in giro per l’Italia, esplodendo proprio all’Olbia. Qua si era accasato nell’anno del ritorno tra i professionisti dei bianchi, che lascia nell’anno della retrocessione. Non sarebbe stata una scelta facile, ma a 33 anni (li compirà a settembre) e una famiglia da mantenere, non aveva, forse, altra scelta.

La società

Se la proprietà svizzera sta trattando con Roberto Felleca è perché, molto probabilmente, la proposta dell’imprenditore selargino di entrare in gioco per iscrivere la squadra alla D, costruire rosa dei giocatori e staff tecnico e organizzare e gestire il campionato è l’unica alternativa al fallimento del progetto avviato con l’acquisto (per un milione e 400mila euro) del 70 per cento delle quote del club da Alessandro Marino, presidente per 8 anni fino alle dimissioni del 17 marzo, e dai suoi sodali Alexandre Tartara e Gian Renzo Bazzu, oggi soci di minoranza al 10 per cento. Ed è rilevando il 30 per cento di Marino & Co. che potrebbe “incastrarsi” Felleca, messo in contatto con SwissPro dall’amico Ninni Corda, consulente degli svizzeri. I quali, però, dovranno prima pagare gli stipendi di giocatori e staff tecnico, per un valore di 400mila euro circa, entro il 10 luglio, pena la mancata ammissione alla D, e ristrutturare il debito, di un paio di milioni di euro, ereditato dalla precedente gestione. L’accordo potrebbe essere ufficializzato la settimana prossima, poi si potrà parlare di calcio.

RIPRODUZIONE RISERVATA