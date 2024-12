Ragazzo scomparso, spuntano i Ris 

Indumenti inviati al Ris di Cagliari per un accertamento tecnico disposto dal pm Alessandro Bosco: le indagini sulla scomparsa del ragazzo inglese (con origini sarde) Michael Frison, nei giorni scorsi sono entrate in una fase delicatissima. I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Tempio stanno lavorando su nuovi elementi, coperti dal massimo riserbo, che riguardano incontri e fatti avvenuti poco prima che Frison sparisse nel nulla. I militari coordinati dal pm Bosco si stanno occupando dei contatti del giovane con altre persone nei giorni immediatamente precedenti alla sparizione (13 luglio scorso). Michael Frison era a Sassari da un familiare e poi si era trasferito in uno stazzo a Luogosanto, nonostante fosse atteso a Londra e avesse già deciso di rientrare a casa. Stando a indiscrezioni, alla luce dei nuovi elementi acquisiti dai Carabinieri appaiono lacunose e contraddittorie le dichiarazioni di un’amica inglese del ragazzo scomparso. L’accertamento tecnico affidato al Ris di Cagliari sarebbe stato disposto per individuare eventuali segni di violenza, ma si tratta di ipotesi tutte da verificare. La madre di Michael, Cristina Pittalis, continua a chiedere aiuto ed esclude categoricamente l’allontanamento volontario.

