Ragazzo scippato sotto casa: fermati due stranieri 

Lo hanno seguito, aggredendolo in viale Sant’Avendrace: in due gli hanno strappato dal collo la catenina d’oro. La fuga degli scippatori non è però servita: il padre della vittima (un giovane) e un uomo in bici li hanno seguiti, dando l’allarme alla Polizia. Così gli agenti della squadra volante hanno bloccato i due 23enni, di nazionalità algerina, arrestati per furto con strappo.

Ieri mattina nel processo per direttissima, assistiti dall’avvocato Giuseppe Sideri, hanno ottenuto i termini a difesa: il giudice ha fissato la nuova udienza per la settimana prossima. Uno (con regolare permesso di soggiorno) è tornato in libertà, l’altro (in attesa di documentazione per la permanenza nel territorio nazionale) aveva invece un provvedimento di rintraccio per un’altra vicenda ed è finito in carcere.

Nella pagina Fb “Il quartiere di Sant’Avendrace”, l’appello dei genitori del ragazzo scippato: «Chiediamo aiuto per ritrovare la catenina d’oro con croce, dal grande valore affettivo, strappata a nostro figlio in viale Sant'Avendrace altezza numero 135. Gli scippatori sono scappati per le scalette e ritrovati in via Codroipo ma senza la catena che sicuramente hanno buttato durante la fuga. Grazie al ragazzo in bicicletta che ci ha aiutato a farli arrestare». (m. v.)

