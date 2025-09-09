VaiOnline
Tortolì.
10 settembre 2025 alle 00:21

Ragazzo in coma, gara di solidarietà 

La raccolta fondi è stata lanciata pochi giorni fa da un gruppo di cittadini per aiutare la famiglia di Fabio Solanas a sostenere le spese del soggiorno cagliaritano. Alla gara solidale prendono parte anche i tre comitati de is Festas de sartu, oltre a diverse associazioni e semplici cittadini che vogliono offrire un contributo ai familiari in questo momento delicato. Il 29enne di Tortolì è in coma dal 15 agosto, giorno in cui è rimasto coinvolto in un incidente in moto alla periferia di Girasole.

Il ragazzo è in prognosi riservata al Brotzu e i familiari, che gli stanno sempre accanto, riservano un pensiero alla comunità impegnata in una gara di solidarietà per sostenerli nelle spese: «Ringraziamo per la grande generosità manifestata dalla comunità di Tortolì e non solo per la vicinanza, l’empatia, il supporto. Valori non scontati che aiutano ad affrontare questo momento difficile».

Mamma Ornella, papà Mauro e la sorella Micaela abbracciano idealmente chiunque li stia sostenendo, comprese le istituzioni: «Siamo grati per la sensibilità dimostrata dall’amministrazione comunale e, in particolare, dall’assessora Irene Murru. Ringraziamo le tantissime persone che anche con un semplice messaggio o una chiamata hanno espresso il loro supporto a noi e a Fabio, che in questo momento difficile – concludono – sta combattendo con coraggio e tutte le sue forze».

