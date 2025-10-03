Ragazzo bullizzato a scuola, il padre aggredisce i professori 

Salerno. Il figlio gli racconta di aver subito atti di bullismo, il padre si presenta a scuola e inizia a minacciare la dirigente e i docenti. Attimi di forte concitazione ieri mattina nel plesso principale dell'Istituto comprensivo "Mazzini" di Campagna, in provincia di Salerno, dove un uomo del posto, è entrato nell’edificio prendendosela con preside e insegnanti.

Secondo quanto riferito dagli agenti della polizia municipale guidati dal capitano Alberto Giorgio, l'uomo si è presentato nella sede centrale del comprensivo, che ospita le classi della scuola secondaria di primo grado del capoluogo e del centro storico e, in stato di forte alterazione, ha rivolto pesanti accuse e minacce nei confronti dei docenti e della dirigente scolastica. L’uomo è stato denunciato l'uomo all'autorità giudiziaria per ingresso abusivo e minacce.

«Comprendiamo la preoccupazione di chi vuole difendere i propri figli, ma è fondamentale che ogni segnalazione venga fatta attraverso i canali ufficiali», sottolinea il capitano Giorgio. Dalle verifiche condotte finora, è emerso che il presunto atto di bullismo sarebbe avvenuto nel pomeriggio di giovedì fuori dalla scuola, in un contesto esterno all'attività didattica. L'istituto ha comunque avviato un'indagine interna per accertare eventuali situazioni di disagio tra gli alunni.

È intervenuto anche il sindaco di Campagna, Biagio Luongo: «Grazie a un grande senso di responsabilità del corpo docente, dei genitori e degli stessi studenti, è ritornato immediatamente un clima di serenità tra alunni e famiglie. Si è trattato di un episodio isolato, che non rappresenta il contesto scolastico sano e inclusivo della nostra città».

