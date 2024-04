Ragazzino pestato dal branco 

Gonfiato di botte ora ha paura di uscire di casa. Venerdì un ragazzino di 14 anni di Perdasdefogu è stato pestato a sangue da un gruppo di coetanei. In ospedale gli sono stati assegnati sette giorni di cure. Sull’episodio indagano i carabinieri.

Venerdì pomeriggio il giovane sarebbe stato contattato da tre coetanei o quasi per chiarire la veridicità di alcune dicerie. Cose da ragazzi. Il primo appuntamento gli viene dato in un campetto sportivo. Il14enne, forse fiutando il pericolo, contatta il padre che in quel momento non si trova a Perdas, cercando sostegno. Il genitore consiglia al figlio di incontrare gli amici o presunti tali vicino a casa per parlare.

Pugni

I tre presunti aggressori sarebbero quindi andati a casa del 14enne. Uno di loro sarebbe subito entrato nel cortile dell’abitazione e senza discutere avrebbe infierito sulla vittima con una serie di pugni in viso. Gli altri due sono rimasti a guardare, prima di scappare assieme all’aggressore. Il giovane, pesto e sanguinante, ha chiamato il padre raccontando di essere stato aggredito. Immediata la chiamata ai carabinieri. Una pattuglia della compagnia di Jerzu è giunta sul posto. Il ragazzino è stato accompagnato dai genitori al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei. A notte fonda il referto: una settimana di cure per i colpi inferti su zigomo, guancia e naso. Sull’episodio indagano i militari dell’arma, la denuncia finirà in Procura. Intanto i genitori della vittima si sono affidati a un legale. «Mi domando cosa sarebbe accaduto se mio figlio non mi avesse chiamato e si fosse recato al primo appuntamento – racconta il padre – questo è un gesto gravissimo di bullismo. Ora il ragazzo è terrorizzato, ha paura di uscire di casa». Per lui niente scuola nei giorni delle prove Invalsi. E il pensiero di doversi presentare in chiesa per la cresima con i segni sul volto.

