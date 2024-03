Ragazzino minacciato e rapinato in strada «Chi ha visto ci aiuti a trovare i responsabili» 

Aggredito e rapinato da due persone tra via Dessy Deliperi e via Carpaccio. Questa la denuncia sui social fatta dal fratello della vittima, un giovane, su cui stanno svolgendo gli accertamenti le forze dell’ordine. La vicenda deve essere chiarita perché subito dopo il fatto non sarebbe stata fatta alcuna richiesta di intervento a Polizia e Carabinieri. Si è in attesa di una querela da parte del giovane aggredito e derubato. Intanto, attraverso i social, un parente stretto lancia un appello: «Sono il fratello del ragazzo aggredito l’altra notte in via Deliperi. Se qualcuno ha visto ho sentito qualcosa, io sono a disposizione anche in via anonima. Vi ringrazio cercate di capirmi: è mio fratellino».

L’appello è stato riportato sul gruppo Facebook “Quelli di Mulinu Becciu”. Secondo ulteriori dettagli forniti da chi conosce il derubato, i rapinatori sarebbero due, di nazionalità algerina. Avrebbero agito all’angolo tra via Carpaccio e via Dessy Deliperi, portandogli via la catenina d’oro. Ci sarebbero state soprattutto minacce. Da capire se il ragazzo abbia riportato ferite o se sia sotto choc per le pesanti parole che gli sono state dette, arrivando forse a dirgli che se non avesse consegnato la catenina sarebbe finita male.

Ora i familiari del ragazzo sono alla ricerca di eventuali testimoni di quanto accaduto, forse per avere più elementi da fornire alle forze dell’ordine e per presentare così una querela con maggiori dettagli, oltre a quanto potrà riferire la vittima della rapina. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA